Documentaire over Drentse stalker die obsessie had voor ABBA-zangeres Agnetha

Hoe verander je van een verliefd jongetje voor de tv in een geobsedeerde stalker? Deskundigen, psychologen en vrienden laten in een nieuwe documentaire hun licht schijnen over het gedrag van Gert van der Graaf uit Steenwijksmoer, 'de beruchte stalker' van ABBA-zangeres Agnetha Fältskog. Ook Van der Graaf zelf komt aan het woord.

In de 85 minuten durende docu van Prime Video wordt het doen en laten van Van der Graaf ontleed. Op zijn achtste raakt de Drent gefascineerd door zangeres Agnetha. Haar ogen grijpen hem tijdens ABBA's optreden met Waterloo op het Eurovisiesongfestival in 1974. "Ze waren schitterend", zegt hij in de documentaire Take a chance. "Ik werd hopeloos verliefd op haar."