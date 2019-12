Wolf doodde 31 schapen in Drenthe

Eerste selectie

Het gaat om twaalf schapen in Hooghalen, zes in Eext, vier in Grolloo en negen in Anderen. Het ging eerst om 23 dode schapen. Na de eerste melding van vier schapen in Hooghalen, bleken het er toch acht meer te zijn.

De uitslag van het onderzoek geeft alleen aan dat het DNA van een wolf is, en niet van een vos of hond. Verder onderzoek moet uitwijzen om welke wolf het gaat, of het er eentje was of meer, en of de wolf eerder is gezien in Drenthe. Als het DNA van voldoende kwaliteit is, dan wordt dit in het laboratorium van de Wageningen Universiteit nader bekeken.

Nieuwe meldingen uit Zwiggelte en De Wijk

Deze week heeft BIJ12 nieuwe meldingen binnengekregen uit Drenthe. Op 15 december zijn drie schapen gebeten in Zwiggelte, twee dagen later is er een schaap gebeten in De Wijk. Of het hier om een wolf gaat is nog niet bekend, ook deze gevallen worden onderzocht.

