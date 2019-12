Bouw Rensenhut in volle gang: 'Verrassing wat we ermee gaan doen'

"Het is nu nog een vrij zwart complex. Er staan nog geen bordjes bij, en er komen nog ramen en deuren in", zegt voorzitter Wimjoost Licht van stichting Jaap en Aleid Rensen. De stichting maakt de komst van de hut mogelijk. "De hut is onderdeel van een prijsvraag. De winnaar van die vraag heeft 'm ontworpen en wij hebben beloofd het te realiseren."



De Rensenhut, zoals de naam het doet suggereren, is een 'beetje een monument' voor Jaap en Aleid Rensen. Het echtpaar Rensen vormde tussen 1970 en 1995 de directie van het dierenpark in Emmen. Educatie stond bij hen hoog in het vaandel, net als dierenwelzijn en vernieuwing. Onder hun bewind groeide de dierentuin uit tot een succes. Aleid Rensen overleed in 2016.



Jaap en Aleid Rensen hebben ooit zelf een fonds opgericht, ter behoeve van educatie in het park. De huidige stichting heeft dit doel overgenomen. "In de hut komt geen tentoonstelling van Jaap en Aleid. Het moet echt een plek krijgen in het park", aldus Licht.



Wat die plek precies wordt, is nog niet bekend. "De gemeente had er ook hoge verwachtingen van. Die wilden investeren in het park, maar is nu vertraagd", doelt de voorzitter op de financiële positie van Emmen. Kleine evenementen of tijdelijke exposities zijn zeker denkbaar. Misschien een prijsvraag dan wat er moet gebeuren met het gebouw? "Ja dat zou denkbaar zijn, maar dat weten we nog niet", lacht Licht.

Medio januari is de hut klaar

Richard Geerts van P&B Houtbouw bouwt samen met collega's de hut. "Het is voor ons wel een uitdagende klus, geen een hoek is recht. En het is niet alledaags", lacht hij. Naar verwachting is de hut medio januari klaar. De omliggende omgeving wordt ook nog ingericht, dat is in april klaar.