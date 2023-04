In Assen is vanavond een scooterrijder gewond geraakt. Een auto en scooter botsten op elkaar op de kruising van de Nobellaan en de Einthovenstraat.

De bestuurder is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies misging, is niet duidelijk. Op foto's is te zien dat de zijkant van de auto flink ingedeukt is.