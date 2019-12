‘Ik heb Marcel niet vermoord, dat weet de officier van justitie best’

De 47-jarige verdachte van de moord op Marcel Hoogerbrugge blijft langer vastzitten. Ondanks dat Hala E. volhoudt dat ze niks met de moord in december 2017 te maken heeft, vindt de rechtbank dat er geen reden is dat ze nu - een maand na de vorige zitting - wel vrijkomt.

De zitting bij de rechtbank in Assen vandaag was bedoeld als regiezitting, waarop haar advocaat Ronald Knegt onderzoekswensen kon indienen. Hij wilde vijf getuigen horen en meer onderzoek laten doen naar de werking van de medicijnen- en alcoholsporen in Hoogerbrugges lichaam. Hij werd op 20 december 2017 door zijn ouders gevonden met een ingeslagen schedel en bleek vergiftigd door een cocktail van medicijnen.

Voetafdrukken in bloed

Ondanks dat medicijnresten en DNA van Hala E. op glazen in Hoogerbrugges vaatwasser zijn gevonden, zei Knegt dat hij "het scenario dat Hala E. hem stiekem medicatie heeft toegediend ongeloofwaardig" vindt.



Ook wil hij laten uitzoeken of uit twee voetafdrukken in de slaapkamer waar Hoogerbrugge dood gevonden is een schoenmaat gehaald kan worden, zodat er meer informatie komt over de dader. Op de houten slaapkamervloer zijn twee bloedafdrukken van stukjes van voeten gevonden. Volgens officier van justitie Debby Homans is het onmogelijk om daaruit af te leiden welke schoenmaat de dader heeft gehad, omdat het maar om afdrukken van een paar centimeter gaat.

Politieverhoor in januari

De rechtbank vindt dat onderzoek ook onnodig. Ook twee van de vijf getuigen die Knegt graag wil verhoren, wees de rechtbank af. Vier ervan wilde Knegt vragen stellen over waar Hala E. volgens hen was in de dagen rond de moord op ex-militair Hoogerbrugge (49). De getuigen, onder wie haar vriendin en een vriend, hebben daar verschillende dingen over gezegd.



"Het is vooral aan mevrouw E. zelf om te vertellen waar ze die dagen verbleef", zei de voorzitter van de rechtbank. Zij deed daar tot nu toe vaag over. Daarom wil de rechtbank dat de geboren Soedanese eerst door de politie wordt verhoord en daar duidelijkheid geeft. Dat verhoor staat op 13 januari gepland. Tijdens eerdere verhoren zweeg E., maar ze heeft aangekondigd deze keer wel mee te werken.



Pas daarna beslist de rechtbank of Knegt de drie overgebleven getuigen mag horen en of een toxicoloog van het Nederlands Forensisch Instituur (NFI) extra onderzoek mag doen naar de vergiftiging van Hoogerbrugge.

Vermist

Wanneer hij precies is overleden, is nog altijd niet duidelijk. Vaststaat dat de moord ergens tussen 16 en 20 december 2017 is gepleegd. Niemand weet waar Hala E. die dagen precies uithing. Een paar dagen later werd ze zelfs door haar zoon in Engeland als vermist opgegeven. Eind december vond de politie haar bij een kennis in Meppel, waar ze logeerde. Ze werd toen als getuige verhoord en kon toen weer gaan.

Eind augustus vorig jaar werd ze in Londen als verdachte opgepakt. "Ik zit vijftien maanden in de gevangenis voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik heb Marcel niet vermoord en dat weet de officier best", zei E. vanmiddag in de rechtszaal. Ze wees erop dat er een haar van een onbekende andere vrouw in de slaapkamer gevonden is en een vingerafdruk van een andere man op een bierflesje zat.



De rechtbank bepaalde dat de volgende zitting halverwege februari plaatsvindt. Dan is E. bij de politie verhoord en bepaalt de rechtbank of het nog nodig is om de drie getuigen te horen. Ook beslist ze dan over er extra onderzoek moet komen naar de vergiftiging.

