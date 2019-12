'Aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt, maar de daling is wel steeds minder groot'

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe is gedaald, maar de daling is wel steeds minder groot (foto: ANP XTRA/Lex van Lieshout)

Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalt nog steeds, maar de daling is wel steeds minder groot. Dat vertelt arbeidsmarktadviseur Erik Oosterveld van het UWV. Dit jaar ligt het aantal WW-uitkeringen in Drenthe 17,7% lager dan vorig jaar, meldt het UWV.

Seizoensgebonden

"Op zich is dat niet een hele rare ontwikkeling", legt Oosterveld uit. "Het is seizoensgebonden. We zien in november wel vaker dat het aantal WW-uitkeringen daalt, omdat mensen na de zomervakantie een baan hebben gekregen." Oosterveld noemt het onderwijs en de vervoersector als voorbeelden: "Bij distributiecentra worden na de zomer vaak extra mensen aangenomen om de feestdagen te kunnen voorbereiden." In Drenthe nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand met name af vanuit de zorg & welzijn, vervoer & opslag en handel.

Oosterveld denkt echter dat deze daling zich niet zal voortzetten. Hij legt uit: "Omdat de verwachting is dat het slechter zal gaan met de economie, wordt ook verwacht dat het aantal WW-uitkeringen zal gaan toenemen." In november nam in Drenthe het aantal WW-uitkeringen in de horeca al toe ten opzichte van de vorige maand, wat volgens het UWV te verklaren is door de afloop van het horecaseizoen.

Eind november telde Drenthe 6.794 WW-uitkeringen, wat betekent dat 2,7% van de Drentse beroepsbevolking een WW-uitkering heeft.

Vacatures en werkzoekenden

Oosterveld ziet dat met name in de ICT, techniek en zorg veel openstaande vacatures zijn, die niet allemaal vervuld kunnen worden. "En dat is de afgelopen jaren alleen maar erger geworden", aldus Oosterveld. Veel vacatures en weinig arbeidskrachten dus.

Andersom zijn er in Drenthe te weinig vacatures voor werkzoekenden zoals financieel administratief personeel, administratief medewerkers secretariaat, receptionisten en in de creatieve of taalkundige beroepen.

Meeste WW-uitkeringen in Drenthe

In november ontvangen in de gemeenten Emmen en Assen de meeste mensen een WW-uitkering. In Emmen is dat 3,2% van de beroepsbevolking en in Assen is dat 2,9% van de beroepsbevolking.