Waarom staat het Harry de Vroome-monument zo verstopt?

Aan de rand van het Balloërveld richting Rolde staat het monument. Op een verhoging van andere kleine veldkeien dat wel, maar verder trekt het beeld weinig aandacht. "Precies zoals Harry de Vroome zelf was", vertelt Andre Brasse van IVN. "Hij leefde wat teruggetrokken en het was niet een man die groot in het nieuws stond."

Brasse hoort de vraag vaker en vindt het leuk om het verhaal erachter te vertellen. "Als mensen meer van de omgeving afweten interesseert het ze meer, merk ik. Dan komen ze er op een later moment voor terug."

Geschiedenis

Bastiaan de Groot ontwierp het monument in 2004 nadat De Vroome in 2001 overleed. De Vroome was een landschapsarchitect en vooral bekend omdat hij tegen de stroom in de grote ruilverkavelingen in de jaren zestig en zeventig, veel waardevols wist veilig te stellen. "Hij was een groot voorvechter van het nationaal park Drentse Aa. Hij heeft eigenlijk aan de basis gestaan voor het beheer en behoud van dit landschap. Eigenlijk hebben we aan hem te danken dat we dit hele mooie landschap nog zien hier zoals het nu is", vertelt Brasse.

Volgens Brasse is de locatie een bewuste keuze geweest. "Er is heel lang gezocht met familie erbij naar een geschikte locatie. Ze wilden allemaal graag dat monument plaatsen op een plek waar het werk van Harry de Vroome het best tot uiting komt. En dat is deze plek, aan de rand van het Balloërveld geworden."

Kijkgaten

Waarom staat het beeld dan juist op die plek bij het Smalbroekenloopje? Dat heeft volgens Brasse dan weer met het ontwerp van het monument te maken. "Het is een zuil van graniet. Bastiaan de Groot noemde het zelf een soort gevechtstoren. Dat staat eigenlijk symbool voor de gevechten voor het behoud van dit landschap", vertelt Brasse. "In die zuil zitten vier kijkgaten, net als de karakteristieken van het Esdorpenlandschap waarvoor De Vroome zich heeft ingezet: het dorp waar de boeren leefden en waar de boerderijen stonden; de landbouwgrond op de Es waar eten verbouwd werd; het beekdal met het water, de vis en de hooilanden voor de schapen en je had het veld. Dat is vanaf hier allemaal te zien."

Zoek het uit!

