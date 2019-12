Lagere straf voor aanval met honkbalknuppel bij kapper

Voor een poging tot doodslag met een honkbalknuppel op de ex-vriend van zijn zus, is een 29-jarige Emmenaar veroordeeld tot 26 maanden gevangenisstraf, waarvan acht voorwaardelijk. Tegen de man was vier jaar cel geëist voor een poging tot moord, maar dat vindt de rechtbank in Assen niet te bewijzen.

Op 9 mei sloeg de Emmenaar de ex van zijn zusje met een aluminium honkbalknuppel op het hoofd in een kapperszaak aan de Weerdingerstraat. Het slachtoffer had zijn zusje mishandeld en ook proberen te wurgen. Daarvoor was hij ook opgepakt, maar dat hij al na zeventien dagen vrijkwam, vond de 29-jarige Emmenaar niet terecht.

'Voor eigen rechter gespeeld'

Die dag belde een kennis hem dat zijn voormalige zwager bij de kapper aan de Weerdingerstraat was. Zijn vader, bij wie zijn zusje vaak verbleef, woonde daar vlakbij en de Emmenaar wilde de man duidelijk maken dat hij uit de buurt moest blijven. Hij haalde een honkbalknuppel en ging naar de kapperszaak. Daar sloeg hij eerst in op de auto van de moeder van het slachtoffer en vernielde hij ook een ruit van de kapperszaak. Daarna was het slachtoffer aan de beurt.

De honkbalknuppel belandde op zijn hoofd. De man vluchtte achter een deur en belde daar 112. Hij liep een hoofdwond van enkele centimeters op. De 29-jarige Emmenaar werd kort daarna aangehouden.

De rechtbank vindt het ernstig dat de man voor eigen rechter heeft gespeeld door op klaarlichte dag in de kapperszaak het slachtoffer te lijf te gaan, voor de ogen van de kapper en de klanten in de zaak. Maar de rechters vinden ook dat er geen bewijs is dat hij van tevoren van plan was om het slachtoffer dood te slaan. Daarom is hij vrijgesproken van een moordpoging.

Overmand door emoties

De rechtbank gaat er vanuit dat de Emmenaar zijn voormalige zwager vooral wilde bedreigen, maar dat hij zijn emoties niet meer onder controle had toen hij bij de kapperszaak kwam. Daar stond de ex van zijn zusje naar hem te grijnzen in de deuropening. De 29-jarige man heeft ook verklaard dat hij overmand werd door emoties.

Door die klap op het hoofd nam hij wel het risico dat het slachtoffer zou kunnen overlijden, oordeelt de rechtbank. Daarom vindt ze poging tot doodslag wél bewezen. Dat geldt ook voor beide vernielingen.

Schadevergoeding en contactverbod

In totaal moet de man dus anderhalf jaar celstraf uitzitten. Daarna moet hij zich melden bij de reclassering en zich psychiatrisch laten behandelen. De man is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard vanwege psychische problemen.

Ook moet hij de ex van zijn zusje bijna 1500 euro schadevergoeding betalen en heeft de rechtbank hem een contactverbod opgelegd. De moeder van het slachtoffer moet hij bijna 1000 euro overmaken vanwege de schade aan haar auto.

