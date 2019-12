Burgemeesters lieten boeren hun gang gaan: 'Maar we moeten ze wel beboeten'

Ruim twee maanden geleden, vlak nadat boeren voor provinciehuizen demonstreerden tegen de stikstofregels, stelde PvdD-KamerLid Esther Ouwehand al een belangrijke vraag aan justitieminister Ferd Grapperhuis. "Is er een verschil tussen het demonstratierecht van de één, en van de ander?", vroeg ze, suggererend dat er sprake is van rechtsongelijkheid. In Amsterdam werden in oktober tientallen klimaatactivisten opgepakt. Boeren zorgden op diverse plekken voor ongeregeldheden.

Grapperhaus antwoordde destijds dat van rechtsongelijkheid geen sprake was. Voor het boerenprotest was immers toestemming gegeven, terwijl klimaatactivisten een locatie kozen die niet was toegestaan.

Geen toestemming

De situatie van deze week verschilt met die van oktober. Omdat lang niet duidelijk was wat er gisteren zou gebeuren, hadden boeren geen toestemming van de autoriteiten voor hun protest. De actievoerders blokkeerden vervolgens wel wegen in Drenthe bij Zwartemeer, Schoonebeek en de A28 bij Hoogeveen. Greenpeace-actievoerders hadden voor hun actie dit weekend op Schiphol eveneens geen toestemming en werden vervolgens één voor één door de Marechaussee Schiphol uitgedragen.

De gemeente Emmen schreef gisteren aan de betogers bovendien dat het niet is toegestaan om openbare wegen en spoorwegen te blokkeren. Vervolgens plaatsten boeren hun trekkers wel midden op de weg. Daarmee stokte de doorstroming van het overige verkeer.

Boeren blokkeren de weg tijdens de acties van de bouwers en boeren (foto: RTV Drenthe / Erwin Kikkers)

Gemoedelijk

Toen bekend werd wat de boeren deden bij de grens met Duitsland, is burgemeester Eric van Oosterhout naar de blokkade gegaan. "We hebben aan de boeren aangegeven dat de blokkade niet de hele dag door kon gaan", schetst hij de situatie. "Zij hadden dat zelf ook door en reageerden welwillend op onze vragen. Toen hebben ze andere voertuigen doorgelaten. Er ontstond vrij snel het beeld dat ze de boel rond 17.00 uur zouden opruimen en dat deden ze uiteindelijk ook netjes. In algemene zin: de sfeer was gemoedelijk. "

De burgemeester zegt dat hij er geen belang bij had om formeel op het protest te reageren en de boeren van de weg te halen. "Dat alles netjes verloopt, daar heb ik meer belang bij", zegt hij. Bovendien, legt Van Oosterhout uit, is het praktisch gezien erg lastig om de boeren en hun zware trekkers aan de kant te zetten. "Dan heb je haast het leger nodig. Het zijn inwoners van mijn gemeente. Zolang ze zich fatsoenlijk gedragen, wil ik niet bij zo'n demonstratie erop klappen met tanks."

Boete voor boeren

Ook in de gemeente Hoogeveen blokkeerden actievoerders de weg, zoals op de A28. Burgemeester Karel Loohuis van de gemeente Hoogeveen had een noodbevel aan de actievoerders kunnen geven omdat hun protest op de snelweg illegaal was, zegt hij. "Maar mijn inschatting was dat ik onvoldoende capaciteit had om de boeren weg te krijgen", legt hij uit. "Als ik A zeg, moet ik ook B kunnen uitvoeren. Ik kan wel dreigen, maar als je dat niet waar kan maken, moet je het niet doen."

Loohuis dacht bovendien dat ingrijpen zou leiden tot een grimmige sfeer. Dat hij niet ingreep, mag volgens hem niet betekenen dat boeren die de snelweg blokkeerden geen straf krijgen. "Ik vind dat zij beboet moet worden", zegt hij. "Er kan gekeken worden naar beelden om tot vervolging over te gaan. Als er geen straf volgt, is dat een vrijbrief voor anderen."