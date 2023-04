Nieuwe expositie over de nalatenschap van Cuby + Blizzards

Het Cuby+Blizzards Museum in Grolloo start dit weekend met een nieuwe expositie. Na een succesvolle tentoonstelling over het leven van leadzanger Harry Muskee, richt het museum zich nu op diens nalatenschap met de expositie Legacy Leeft.

"Moet je kijken, hier kwam iemand gewoon mee binnenlopen een tijdje geleden." Glunderend wijst Sjoerd Looijenga naar een openstaande zwarte leren koffer die op de oude bedstee van Muskee is neergezet. "De echte koffer van Harry die hij vaak bij zich had. Lag gewoon bij iemand thuis. Zelfs zijn agenda zat er nog in!"

Niet op Marktplaats

Steeds vaker kloppen allerlei mensen volgens Looijenga aan bij het museum in de oude woonboerderij van Muskee met spullen uit de gloriedagen van Cuby + Blizzards. Het zijn fans, maar ook regelmatig nabestaanden die de zolder van hun geliefden hebben leeggehaald.

"Sommigen zetten het op Marktplaats om er iets aan te verdienen, maar gelukkig brengen ook veel mensen het naar ons. Vanochtend nog stond er weer iemand met een tas vol spullen op de stoep. Dat kunnen wij dan weer uitzoeken en in het museum laten zien."

'Legacy' is springlevend

Het is volgens Looijenga een van de voorbeelden die laten zien hoe begaan mensen nog zijn bij Cuby+Blizzards. Dat geldt ook voor een nieuwe generatie bluesmuzikanten, die in de nieuwe expositie in de schijnwerpers worden gezet. Want ondanks dat Harry Muskee al bijna twaalf jaar niet meer leeft, is de muziek die 'Cuby' maakte nog springlevend.

Een van de nieuwe onderdelen van de expositie is een showcase met posters van muzikanten en bands die de muziek van C+B blijven spelen. Zo hangen er biljetten van de Cuby-coverband Grollo ("Ja met één 'o'!") en een aankondiging van de theatershow met het muzikale gezelschap van Erwin Java en Erwin Nyhoff.

Naast Muskee's oude 'veurkamer' heeft het museum een speciale bluesbioscoop ingericht, waar de muziek van een nieuwe generatie bluesmuzikanten te beluisteren is. "En mensen kunnen er naar documentaires over Cuby+Blizzards kijken. Ik zie het al helemaal voor me: met popcorn, een drankje én blues."