Tuinders Westerveld helpen Armeense collega's

Zaruhi Mikayelyan ("zeg maar Zara") is in totaal ongeveer zes weken in Nederland om van de collega-tuinders te leren. Op het bedrijf van Harrie Boerhof in Dwingeloo loopt ze een paar weken mee bij het stekken van onder meer coniferen. Boerhof: "Hier is dat een goedkope plant, maar in Armenië is daar nog goed geld mee te verdienen. Ook met potplanten is daar een goede markt te veroveren."

Voor Zara is het belangrijk om te zien wat ze moet doen om snel een grote markt te kunnen bedienen. In Armenië heeft ze op haar nieuwe bedrijf inmiddels 8.000 planten gestekt. "Maar natuurlijk gaan we ook groente verbouwen. Ik denk dat vooral arme gezinnen hier van kunnen profiteren."

De hulp van de Drentse ondernemers blijft niet beperkt tot het ontvangen van de gast uit Armenië. Samen met een investeerder uit het midden van het land leggen ze een halve ton op tafel om Zara te helpen bij haar nieuwe bedrijf. De komende vijf jaar moet het worden terugbetaald met een lage rente. "Het gaat natuurlijk niet om het geld, maar we kunnen wel eenvoudig iemand helpen. Dat is veel belangrijker", aldus Boerhof. Zara vult met haar eerste geleerde Nederlandse woordje aan: "Bedankt".