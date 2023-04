Actie Niet Weggooien levert Historisch Centrum Meppel pareltjes op

De gehele zaterdagmiddag opende het Historisch Centrum in Meppel zijn deuren voor mensen die nog spullen uit de Tweede Wereldoorlog thuis hadden liggen. De 'Niet Weggooien!'-actie, in samenwerking met het Drents Archief, trok veel mensen naar de Sluisgracht. Hoogtepunt was de foto van de op 4-jarige leeftijd vermoorde Eli Wolff uit Meppel.

"Als dit Tussen Kunst & Kitsch was geweest, mocht deze man direct aanschuiven aan de grote tafel", jubelt Jos Arends van het Drents Archief. De 'Niet Weggooien'-middag is nog geen halfuur oud als meneer Spritzer met een absoluut pareltje aan komt zetten. Een originele foto uit 1942 van Eli Wolff. Het jongetje werd weggehaald uit Meppel en later op 4-jarige leeftijd vermoord in Auschwitz.

Namen een gezicht geven

Veel beeld is er niet van Wolff, maar vandaag is er een waardevolle foto bijgekomen. Het verhaal dat meneer Spritzer erbij weet te vertellen, is bizar. "Mijn vrouw woonde in die straat en was 12 jaar oud toen de familie uit hun huis werden gehaald", zegt hij. "Buiten werd een fotoalbum verscheurd en deze foto viel eruit. Het origineel heeft mijn vrouw altijd bewaard."

Later werd het originele plaatje nog gerestaureerd en nu - meer dan 80 jaar nadat de foto werd genomen - belandt het bij het Historisch Centrum in Meppel. "Als je het hebt over 'alle namen een gezicht willen geven', dan is dit toch hét voorbeeld", denkt Arends hardop. Voor Wolff ligt elders in Meppel een struikelsteen.