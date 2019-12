Laursen wordt steeds meer smaakmaker in Emmen

Laursen speelde van 2015 tot en met 2018 bij Jong PSV. Na een jaartje uitgeleend te zijn aan Brondby IF, maakte hij afgelopen zomer de overstap naar FC Emmen. Een bekende Deen uit het verleden, Søren Lerby, adviseerde Laursen om de overstap te maken. "Hij is mijn zaakwaarnemer. Ook andere bekenden van PSV zeiden dat deze club ideaal is om mezelf te ontwikkelen. Hier zou ik veel aan spelen toe kunnen komen. Dat is wel uitgekomen."

Ondanks dat hij een vaste waarde is in de basiself scoorde de Deen nog maar twee keer, tegen sc Heerenveen en Vitesse. "Ik moet eerder schieten. Vaak wacht ik te lang voordat ik pas uithaal." Aan de andere kant krijgt Laursen ook steeds meer complimenten voor zijn verdedigende werk. "Met Dick (Lukkien, red) heb ik het daar vaak over gehad. Ik moet volgens hem meer in de discipline spelen. Dat gaat steeds beter."

Thuis in Oude Meerdijk

Laursen is geliefd onder de fans. Zelfs zo erg dat scholieren de opnames van Rood Wit TV verstoren om met de 21-jarige Deen op de foto te gaan. "Ik vind hem een van de beste spelers", laat een scholier zich ontvallen.

De fans houden van Laursen, en Laursen houdt van de fans. "Het is echt zo'n heerlijke ambiance in de Oude Meerdijk. Het geeft zo'n kick om hier te spelen. En scoren in Emmen is helemaal het summum. Als dat gebeurt, dan voel ik mij wel een echte Emmenaar", lacht de Deen.