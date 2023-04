Boeing 777 trekt vliegtuigspotters naar Eelde: 'Als dit vliegtuig komt, moet je aanwezig zijn'

Waarom vader en zoon zo gek zijn van vliegtuigen? "Ja dat is nou net de vraag", zegt Thijs. "Sommigen kijken naar een bijzondere auto of vrachtauto. En wij gaan naar bijzondere vliegtuigen."

Ook Niels Holterman ten Hove is afgekomen op het grote tweemotorige vliegtuig. "Het is voor het eerst dat er een Boeing 777 een volledige stop maakt op Eelde", vertelt hij. "Ik vind het mooi om te spotten en daarvan foto's en filmpjes te maken. En het is mooi weer vandaag, dus we kunnen eindelijk weer lekker naar buiten."