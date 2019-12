Geen tbs voor 'obsessieve man' na ernstig bedreigen ex

Geen tbs met dwangverpleging, zoals het Openbaar Ministerie wilde, maar een gevangenisstraf. Daartoe veroordeelde de rechtbank in Assen een 51-jarige Rotterdammer vandaag voor een ernstige bedreiging aan het adres van zijn ex-vrouw uit Meppel. De man is veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarbij krijgt hij een contactverbod voor vijf jaar met zijn ex-vrouw en een verbod om de komende vijf jaar in een straal van vijf kilometer rondom Meppel te komen. Een eerder opgelegde voorwaardelijke celstraf van acht maanden moet de Rotterdammer ook uitzitten.

Vechtscheiding

De man werd in 2017 in hoger beroep veroordeeld voor het ernstig mishandelen van de Meppelse in 2015. Hij reed die dag vanuit zijn toenmalige woonplaats Maastricht naar Meppel, omdat hij haar wat aan wilde doen, kondigde hij bij een kennis aan. De twee zaten op dat moment in een vechtscheiding en de man mocht zijn kinderen niet zien.



Hij takelde de vrouw ernstig toe en kreeg in hoger beroep drie jaar celstraf (tien maanden voorwaardelijk). De vrouw was doodsbang voor haar ex-man en dat gold ook voor hun zoons.

Facebookbedreiging

Dat werd er niet beter op toen de Rotterdammer in maart dit jaar via Facebook dreigementen stuurde. 'Er is geen plek of steen op deze wereld, waar jij onder kunt kruipen. Ik zal je vinden en vernietigen als het stuk vuil dat jij in werkelijkheid bent', schreef hij onder meer. De doodsbange vrouw deed aangifte, niet lang daarna werd de man weer opgepakt.



Het Openbaar Ministerie eiste twee weken terug tbs tegen de man. De officier van justitie omschreef hem als "een man met een missie, die niet stopt voor hij zijn doel heeft bereikt". Eén ervan is zijn kinderen zien. Vanwege de ernst van de zaak en gezien de man behandeling weigert terwijl er aanwijzingen voor stoornissen zijn, wilde het OM dat hij gedwongen behandeld zou worden. Zonder die behandeling blijft de man een gevaar voor zijn ex-vrouw en kinderen, vindt het OM.



Dat gaat de rechtbank te ver. Ze vindt de bedreiging wel zeer ernstig. "Die heeft tot veel angst en stress geleid en veel invloed op het leven van het slachtoffer. Strafverzwarend is dat hij ook zijn kinderen ermee heeft belast."

Man is al behandeld

De rechtbank vindt dat er te weinig aanleiding is voor een gedwongen behandeling omdat niet vaststaat dat de man nog steeds lijdt aan een stoornis. Dat het gerechtshof hem in 2017 niet veroordeelde tot tbs of een opname in een psychiatrische kliniek, speelt voor de rechtbank ook mee. De man is veroordeeld tot een behandeling vanuit huis en die is een jaar later gestopt.



Het was misschien anders geweest als de man zijn ex-vrouw had opgezocht, maar volgens de rechtbank heeft hij zich altijd netjes gehouden aan het gebiedsgebod voor Meppel dat het hof hem in 2017 ook al oplegde.

