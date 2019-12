Rood Wit TV #21: Nikolai Laursen en het gehuurde pak van Dick Lukkien

FC Emmen gaat zondagmiddag op bezoek bij FC Groningen, voor de laatste wedstrijd in dit kalenderjaar. Groningen staat 10e, met 22 punten uit 18 duels en Emmen staat daar drie plekken onder met 18 uit 18. Vorig seizoen eindigde het duel in een sensationele 2-1 zege voor Emmen. Het duel in Euroborg was eigenlijk 87 minuten saai, maar de laatste minuten vergoedden - zeker voor de fans van Emmen - alles.

Lees ook:

Dick Lukkien hoopt in Groningen de negatieve uitreeks, slechts 1 punt tot nu toe, te doorbreken. Dat moet dan gebeuren met dezelfde elf spelers die vorige week van Sparta wonnen. Lorenzo Burnet is nog geschorst, terwijl Anco Jansen, Matthias Hamrol, Jan Niklas Beste, Shani Tarashaj en Nick Bakker wegens blessures niet inzetbaar zijn.

Overigens was Dick Lukkien woensdagavond bij het NOC*NSF Sportgala aanwezig als vertengewoordiger van Virgil van Dijk. Als de verdediger van Liverpool en het Nederlands Elftal de prijs zou winnen, dan zou Lukkien het podium op gaan omdat Van Dijk op dit moment speelt om de wereldbeker met zijn club. "In een gehuurd pak", aldus Lukkien. "Ik ben niet zo van de pakken. Ik ga hem binnenkort terugbrengen. Na de Kerst? Nee eerder."

Virgil zei dat ik de eerste was die bij hem opkwam om de prijs in ontvangst te nemen. Dat is een hele eer natuurlijk." Dick Lukkien over zijn aanwezigheid bij het NOC*NSF Sportgala

"Het is heel bijzonder dat hij me hiervoor gevraagd heeft. Ik heb hem eerlijk gezegd ook niet gevraagd waarom hij bij mij uitkwam. Hij zei alleen dat ik de eerste was die bij hem opkwam om de prijs in ontvangst te nemen. Dat is een hele eer natuurlijk. Dat niet hij, maar Matthieu van der Poel de prijs won is jammer. Ik had het Virgil zeer zeker gegund. Zonder de prestaties van Van der Poel tekort te doen denk ik dat een voetballer het niet snel veel beter kan doen in één jaar."

Lees ook:

FC Groningen - FC Emmen begint zondag om 14.30 uur. Radio Drenthe Sport doet live verslag, vanaf 14.00 uur.