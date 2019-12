Besluit Zwikkerterrein Meppel: geen zware industrie en ruimte voor recreatie

Op het Zwikkerterrein ligt een betonfabriek, in het verleden werden in de winter plezierschepen op het terrein opgeslagen en een ander groot gedeelte van het terrein ligt al een tijdje braak. Henk Zwikker is één van de huidige eigenaren van de grond. Jaren terug erfde Zwikker samen met zijn zus grond van zijn ouders. Er volgde binnen de familie een langdurige strijd om de erfenis, maar hij en zijn zus zijn het erover eens: "het moet gewoon een mooi plaatje worden".

Angst voor bedrijven

Het gebied ligt aan het water bij de ingang van de stad en grenst aan een aantal woningen. Het biedt mogelijkheden om er daarom een mooi gebied van te maken, maar de gemeente vreesde voor de komst van vervuilende bedrijven. "We waren in een eerdere fase in gesprek met de eigenaren om de grond over te nemen, gezien onze financiële positie waren de bedragen die toen genoemd werden niet reëel. We kregen tegelijkertijd het vermoeden dat er een bedrijf zou komen wat we daar niet zouden willen hebben", vertelt wethouder Roelof Pieter Koning van de gemeente Meppel.

Een dossier rondom onenigheid met een andere grote afvalverwerker in de buurt speelde hier mogelijk ook mee. "Een afvalverwerker had er kunnen komen. We zijn er scherp op. Dat is niet iets waar we op zitten te wachten."

Voorkeur voor recreatie

Nu lijkt de knoop doorgehakt en wil de gemeente inzetten op recreatie voor het gebied. De gemeente had de optie om die bestemming specifiek toe te spitsen op recreatie, maar kiest toch voor een dubbelbestemming vanwege haar financiële positie want er is een 'maar'. Met het kiezen voor de bestemming 'recreatie' in plaats van 'industrie' wordt de grond van de familie Zwikker minder waard. Dat komt onder meer omdat voor recreatiewonen er meer geïnvesteerd zou moeten worden op het terrein in bijvoorbeeld aanlegplaatsen voor boten, kades en infrastructuur. Deze mogelijke kosten zijn voor de gemeente, die zelf dus al in een lastige financiële positie zit.

Om hoeveel geld het gaat wil de gemeente niet vertellen. Het onderwerp is in beslotenheid besproken vanavond, maar het was het risico volgens de gemeenteraad niet waard dus werd ingezet op een dubbelbestemming. "Zolang een bedrijf niet vervuilend is kan het op die plek komen. Dus ook bijvoorbeeld een kantoor. Dan halen we niet onze hele ambitie, maar een belangrijk deel wel", legt Roelof Pieter Koning uit.

Financiële risico's

Met het kiezen voor de dubbelpositie is het financiële risico minder groot en hoopt de gemeente dat de eigenaren alsnog kiezen voor recreatie. Er kan op die manier een plek ontstaan voor bijvoorbeeld een jachthaven of een hotel. Het scenario biedt ook ruimte voor ongeveer 20 recreatiewoningen. Volgens de gemeente kan er daarnaast worden ingezet op waterrecreatie en wordt het aanzicht van de stad verbeterd.

Zwikker zelf is voorstander van recreatie: "het terrein gebruiken voor industrie of er een grote loods neerzetten zou hier niet goed passen. Dat ziet de gemeente nu ook in."

De gemeente Meppel heeft nog een half jaar voordat er een ontwerpbestemmingsplan ter visie moet liggen. Als het aan Zwikker ligt hoeft het niet lang meer te duren. "We hebben alles op het terrein schoongemaakt. Je zou er morgen al iets kunnen beginnen," grapt hij. Maar een goede afweging moet er volgens hem wel worden gemaakt.

Dit is het terrein waar het om gaat (foto: RTV Drenthe)

