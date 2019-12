Gratis kerstshow in Hippisch Centrum Exloo voor Drentse senioren

In de kantine van het manegecomplex heeft Gerda Kamps van de organisatie nog een laatste overleg met een grote groep vrijwilligers. Bij de organisatie komt flink wat kijken. "Er komen bij de drie voorstellingen zo'n 1500 mensen. Die komen vanuit heel Drenthe en worden gehaald en gebracht. Ze zijn niet allemaal even goed ter been, dus daar moeten we op inspelen", zegt Kamps.

Intussen roept Lieuwe Koopmans in de binnenbak de ene aanwijzing na de andere in zijn portofoon. Sinds Koopmans de scepter zwaait in het Hippisch Centrum waait er een andere wind. Er is veel geïnvesteerd en opgeknapt, er kwamen grote paardensportevenementen, maar met deze nieuwe kerstshow wordt er vooral even aan de oudere medemens gedacht.

Traditie van maken

Kamps: "Eenzaamheid onder ouderen is een groot probleem. Dan is het toch prachtig dat je dit kunt neerzetten, zodat ze een leuke dag hebben. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, sponsors en het aanboren van fondsen kunnen we dit doen. En we willen hier zeker een traditie van maken."

Voor de deelnemers blijkt de generale repetitie geen overbodige luxe. Soms hapert er een microfoon, dan ontbreekt er een stukje muziek. En als er een caravaan met Shetlandpony's binnenkomt slaat er eentje bijna op hol. Maar het komt allemaal goed en na uren repeteren is de conclusie dat iedereen er klaar voor is.

Op zaterdag zijn er twee voorstellingen en op zondag nog eentje. TV Drenthe maakt opnames en zendt op de beide Kerstdagen een uitgebreide samenvatting uit.