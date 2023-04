Auto botst tegen Meppeler bowlingbaan

Een automobilist is vannacht tegen het pand van de bowlingbaan in Meppel gebotst. Dat gebeurde tegen half twee vannacht op de Kratonstraat in Meppel. De bestuurder zou te veel hebben gedronken.

De man kwam vanaf het Oosteinde en reed de Kratonstraat op. Daar ging het mis en verloor hij in de bocht de macht over het stuur. Hierdoor reed hij tegen een verkeerspaal en knalde tegen het pand van de bowlingbaan. Hij kwam uiteindelijk tegen een boom tot stilstand.

De bestuurder is aangehouden en naar het politiebureau in Assen gebracht, omdat hij te veel had gedronken. De muur van het pand van bowlingbaan Pinz is beschadigd. De baan kan vandaag niet open.