Pop-up politiebureau verdwijnt weer uit Rolderstraat in Assen

Het pop-up politiebureau in de Rolderstraat in Assen is na drie maanden weer gesloten. Het bureau heeft volgens burgemeester Marco Out zeker zijn nut gehad. Maar de laatste tijd kwamen er nog maar weinig mensen over de vloer. En de politie-inzet kan volgens de politie en de burgemeester beter benut worden.

"De plek, de Werkplaats, die blijft er. Want ook het binnenstadsteam zit er. Maar er is dus niet langer iemand elke dag permanent aanwezig van de politie. Dat heeft alleen zin als er regelmatig aanloop is", aldus Out.

Wel zal de wijkagent er nog regelmatig zitten voor spreekuur en bij bijzondere gelegenheden. Cameratoezicht, een samenscholingsverbod en preventief fouilleren moeten voorkomen dat de Rolderstraat weer opgeschrikt wordt door gewelddadige incidenten.

Ernstige geweldsincidenten

Het tijdelijke politiebureau kwam er in september, nadat de horeca- en winkelstraat in de zomer opgeschrikt werd door een reeks van gewelddadige incidenten. Zo waren er in korte tijd een paar schietpartijen, waarvan eentje met dodelijke afloop, een steekpartij, en een drugsinval in een café. Ook werd er door veel ondernemers geklaagd over overlastgevende groepen en drugshandel. Daardoor zouden mensen niet meer de Rolderstraat indurven.

Het pop-up politiebureau zorgde ervoor dat de politie in de buurt was, en dat ondernemers en bewoners er zo binnen konden lopen zodra ze iets verdachts hadden gezien en een melding wilden doen. Volgens Out is dat in het begin ook zeker veelvuldig gebeurd. "Dat had heel veel nut, dat laagdrempelige contact. Dat heeft ervoor gezorgd dat de contacten tussen politie en ondernemers zijn geïntensiveerd. Dat doel is dus bereikt."

Vandaag veiligheidscamera's

Vandaag komen in de Rolderstraat veiligheidscamera's te hangen. Ook wordt binnenkort preventief fouilleren van kracht in het centrum van Assen. "En samen met het samenscholingsverbod zijn dat maatregelen waar we een heel eind mee komen in de Rolderstraat. Maar zodra er weer een noodzaak is, gaan we kijken of het pop-up bureau er weer kan komen", besluit Out.

