Timmeren en zagen aan een eigen bouwhut in Dwingeloo: 'We doen maar wat'

Op deze tweede dag gaan de bouwwerken ook de hoogte in. Dat moet wel veilig gebeuren en de organisatie heeft daarvoor regels opgesteld. Zodra een groep een plafond heeft gemaakt, moet het gecontroleerd worden door de bouwopzichters. Als het allemaal in orde is, mogen de kinderen op het bouwwerk staan en eventueel al bouwen aan een volgende verdieping.

Volgens bouwer Daniël kun je ook zelf voelen of het veilig is. Wanneer het stevig is, is het veilig, meent hij. Binnen zijn groep zijn er geen ongelukken gebeurd. "Maar we hebben wel wat schaafwonden van wanneer je tegen het hout aankomt." Wat Daniël en zijn groep wilden maken, is al meerdere keren veranderd. "Eigenlijk doen we nu maar wat." Toch hoopt hij dat het bouwwerk er over twee dagen uitziet als een modern huisje: vierkant met een schuin dak en met een terras.