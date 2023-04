Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier dit jaar maar twee dagen

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier telt dit jaar twee ritten. De organisatie wilde eigenlijk terug naar een zesdaagse, maar krijgt dat niet geregeld.

Het is moeilijk om nieuwe comités per dorp te vinden, nadat een aantal organisatoren zich hadden teruggetrokken. Daarom rijdt het peloton dit jaar alleen in Peize en De Wilp.

Stoppen doet de meerdaagse niet. "De stekker gaat er niet uit. Want als je dat doet komt het nooit meer terug", zegt voorzitter Hindrik Aalders van de Stichting Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier.

Hij maakt zich wel zorgen over de toekomst van het wielerevenement. Het streven was dat er dit jaar zes wedstrijden georganiseerd zouden worden. Maar alleen Peize en De Wilp zijn overgebleven. Op vrijdag 30 juni en 1 juli koersen respectievelijk in Peize en De Wilp de Elite, Beloften en Amateurs van zowel vrouwen als mannen. In De Wilp zal op zaterdag ook de Sportklasse rijden.

Teruggetrokken

In december trok het comité in Leek zich terug. Nieuw-Roden moest door een sterke terugloop van hun vrijwilligers afhaken, omdat daar nog maar drie mensen waren die de kar konden trekken. " Daarna zijn we op zoek gegaan naar andere dorpen, maar het lukte niet om een organisatiecomité samen te stellen. Onder meer doordat het niet lukte om op korte termijn vrijwilligers te vinden", zegt Aalders.

De Wielermeerdaagse wil de komende jaren wel weer naar een zesdaagse, het liefst in de vorm zoals het ooit bedoeld was: koersen in Noordenveld en Westerkwartier. Aalders: "Maar als dat niet tot de mogelijkheden behoort, moeten we de statuten wellicht wijzigen. Dat betekent dat we dan ook organisaties erbij kunnen betrekken die buiten onze regio vallen."