Bakstenen vallen bowlingbaan op: dronken bestuurder rijdt tegen gevel bowlingcentrum in Meppel aan

De politie komt. De man verzet zich tegen zijn arrestatie. "Agenten hebben nog een hoop werk aan hem gehad. Ik hoorde dat hij in de cel ook nog tot problemen heeft geleid."

Jonkman begrijpt er niets van. Dat iemand zo dronken in de auto stapt. Dat een vrouw zelfs nog bij hem instapt. De man is nog maar net onderweg naar huis als hij tegen de bowlingcentrum botst. Hij heeft er dan misschien tien meter opzitten. Heel hard kan hij dus nog niet rijden. Hij stond om de hoek geparkeerd. "Hij is 51 jaar hé. Dan ben je toch echt volgroeid. Onbegrijpelijk dat je dan in zo'n toestand gaat rijden." De eigenaar moet er niet aan denken dat deze 'dronkenlap' de snelweg gehaald zou hebben.

Gat van 1,20 bij 1,80 meter

Wat de schade is, wordt nog onderzocht. Een schadebedrag durft Jonkman nog niet te zeggen. Het bedrag van 50.000 euro aan schade valt. "Dat is puur op gevoel." Vandaag blijft Pinz in ieder geval dicht. "Ik zit natuurlijk ook met inkomstenderving."

Het zichtbare gevolg is een gat in de muur, van zo'n 1,20 bij 1,80 meter. Eén bowlingbaan is zeker een paar weken niet te gebruiken, verwacht Jonkman. Die baan moet vervangen worden. Het gat is tijdelijk gedicht met een houten schot.

De schade blijft niet bij het gat. De muur is zes meter verderop - zowel links als rechts van het gat - gescheurd. Wellicht is er schade aan het boogdak. Dat kan weer leiden tot lekkages. De komende dagen volgt verder onderzoek, wordt er gekeken naar de schade en of er mogelijk zelfs sprake is van instortingsgevaar van de muur.

Dikke akoestische muur

Hij spreekt van een portie geluk. Dat de auto niet de bowlingbaan in is gereden. De reden is een goed akoestische paneel. "Daarom hoorden wij een doffe knal, terwijl die voor omwonenden best hard was."