'Ilse DeLange stuurde me een appje en toen zijn we gaan koffiedrinken'

De carrière van singer-songwriter Hannah Mae uit Emmen is in een stroomversnelling geraakt. Ze werkt samen met niemand minder dan Ilse DeLange en haar liedje Back to You is inmiddels ongeveer een miljoen keer gestreamd op muziekdienst Spotify.

"Dat is echt heel vet. Ik had echt niet gedacht dat dit allemaal in zo'n korte tijd zou gebeuren. Back to You is sinds 11 oktober uit. En nu - voor oud en nieuw - is het al zo veel beluisterd. Dat is echt waanzinnig", zegt Hannah.

Verslaafd

De Emmense houdt precies bij hoeveel mensen er naar haar muziek luisteren. "Je hebt een app voor artiesten bij Spotify en daarop zijn alle statistieken te zien. Hoeveel luisteraars je hebt gehad en ook hoeveel mensen er op dit moment aan het luisteren zijn. Ik check het elke dag even. Het is best wel erg, maar dit is gewoon verslavend", lacht ze.

Hannah Mae - Back To You

Droom

De samenwerking met Ilse DeLange, die er dit jaar kwam, is een droom die uitkwam voor Hannah Mae. "Ik was twee jaar geleden op Tuckerville, het festival dat Ilse organiseert. Toen zei ik tegen mijn vriendin met wie ik daar was: 'Ik wou dat Ilse DeLange een keer mijn liedjes kon horen'. Ik had toen net zes liedjes opgenomen bij mijn gitaardocent Jeff Zwart. Die heeft ze doorgestuurd naar Daniël Lohues. En die stuurde ze weer door naar Ilse."

En toen ging het ineens heel snel. "Ilse nam contact met mij op. Ze stuurde me een whatsappje. Vervolgens zijn we gaan koffiedrinken. Later zijn we nog een keer gaan schrijven met Daniël erbij en toen is het balletje gaan rollen." Uiteindelijk tekent ze een contract bij het platenlabel van DeLange.

Over hét hoogtepunt van 2019 hoeft Hannah niet lang na te denken. "Dat ik het appje van Ilse kreeg was voor mij het hoogtepunt. Dat heeft alles zo snel veranderd. Het heeft me in sneltreinvaart naar een hoger level gebracht."

Beetje bij beetje

Ondertussen is de Drentse singer-songwriter druk bezig met schrijven aan nieuw werk. "Daar ben ik eigenlijk altijd mee bezig. Ik ben elke dag bezig met muziek", zegt Hannah. Muziek schrijven doet ze lang niet altijd alleen, maar ook regelmatig met anderen.

Naast het schrijven aan nieuw werk, treedt Hannah rond de kerst ook veel op. "Optredens zijn vooral in de regio, maar ik krijg ook steeds meer aanvragen vanuit bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam. Dat is wel heel leuk. Beetje bij beetje word ik in het hele land ontdekt."

