'Niet wolven, maar honden zijn het grootste probleem van schapenboeren'

Een wolf beet in november meerdere schapen in Drenthe dood (foto: Pixabay)

Opnieuw is er een wolf actief geweest in onze provincie. In november zijn 31 schapen in Drenthe doodgebeten door een wolf, zo bleek gisteren uit de resultaten van DNA-onderzoek. De wolf sloeg toe in Hooghalen, Eext, Grolloo en Anderen.

Wolvendeskundige Glenn Lelieveld is blij met de uitkomsten van het onderzoek. Lelieveld is medewerker bij de Zoogdiervereniging en coördinator van het wolvenmeldpunt Wolven in Nederland. We legden hem zes vragen voor over de wolf.

Kunnen we concluderen dat de wolf definitief terug is?

"Voor heel Nederland kun je sowieso al stellen dat de wolf terug is. En vorig jaar, begin 2018, zijn er natuurlijk ook wolven in Drenthe geweest. Maar we weten niet of er nu, net als vorig jaar, een of meerdere wolven op doortocht zijn, of dat er toch eentje besluit zich echt te vestigen in Drenthe. Dat zou natuurlijk veel gaver zijn."

Als wolvendeskundige ben je daar natuurlijk blij mee?

"Ik vind het supergaaf. Op de Veluwe hebben we twee territoria. Een ervan heeft dit jaar vijf welpjes gehad. Dat is echt uniek. Ik heb zo ongeveer van alle collega's in Europa felicitaties mogen ontvangen. In een land als Nederland, wat we altijd zo dichtbevolkt vinden, is het toch hartstikke mooi dat de wolf een plekje vindt."

De schapenboeren zijn het vast niet met je eens...

"Schapenboeren zijn in beginsel natuurlijk een beetje bang voor schade. Maar het grootste probleem voor schapenboeren is niet de wolf, maar de hond. Ik heb me laten vertellen dat honden voor zo'n 4.000 tot 13.000 keer per jaar de dader zijn bij schapen. We zitten nu op zo'n 300 schapen die gedood zijn door wolven, sinds 2015. Dat staat in het niets bij wat honden aanrichten.'

Kun je iets doen om de schapen te beschermen?

"Jazeker. Je moet goed je weide beschermen, met een aantal stroomdraden. Er zijn ook vrijwilligersgroepen die boeren graag willen helpen met het plaatsen en onderhoud hiervan."

In Duitsland worden de regels voor het schieten van wolven versoepeld. Zit dat er in Nederland ook aan te komen, denk je?

"De voorwaarde is dat eerst gekeken wordt naar maatregelen en afschieten is een laatste uitweg. In het Nederlandse beleid staat ook dat er eerst preventieve maatregelen moeten worden genomen. Als dat om wat voor reden dan ook niet blijkt te werken, is het hier ook mogelijk om een wolf af te schieten. Maar dat is zeker niet de standaard methode. Als een wolf agressief wordt richting mensen, vinden we dat onacceptabel en dan gelden diezelfde regels."

Wat is je verwachting voor 2020?

"Het zijn vooral drukke tijden. Het is nu de laatste dag voor de kerstvakantie. Ik vermoed dat ik weinig vakantie heb. We gaan een spannend wolvenjaar tegemoet. Wat gaan de welpen doen, die op de Veluwe zijn geboren? Komt er nog een nestje? En komt er misschien nog een nieuwe roedel ergens, misschien wel in Drenthe?"