'Het is aan nieuwe Statenleden om geld voor Drukkerijmuseum vrij te maken'

"Misschien moeten we maar meteen een afspraak maken." Dat zegt Nelleke Vedelaar, provinciebestuurder voor onder meer cultuur, tegen Jeannet Bos, wethouder van de gemeente Meppel. Die afspraak moet dan gaan over het Drukkerijmuseum.

"Een heel mooi aanbod", reageert Jeannet Bos. "Ik wil graag met Vedelaar in gesprek gaan. Die weet heel veel. Ik wil graag van haar kennis gebruik maken." Dat zeggen de twee tegen elkaar in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Aanleiding voor de uitnodiging van Vedelaar zijn vragen van de BBB. De grootste partij in Drenthe heeft politieke vragen gesteld over de status van het Drukkerijmuseum in Meppel. Dat heeft financiële problemen en sluit daarom op 1 juni de deuren. Het museum zegt niet meer rond te kunnen komen met de subsidie die het jaarlijks krijgt van de gemeente: 26.000 euro. Het bestuur vraagt 70.000 euro van de gemeente, maar wethouder Bos ziet dat niet zitten.

Huidig beleid biedt geen ruimte

BBB vindt nu dat het Drukkerijmuseum in aanmerking moet komen voor geld vanuit de provincie. "Ik heb nu geen ruimte in de cultuurbegroting", reageert Vedelaar. Ze wijst erop dat het aan de nieuwe Statenleden is om daar anders over te beslissen

Onder leiding van twee formateurs wordt er nu door BBB, VVD, CDA en PvdA gewerkt aan een nieuwe coalitieakkoord en een nieuw college in Drenthe. "Wij moeten het hier nog over hebben", zegt Willemien Meeuwissen-Dekker, fractievoorzitter voor de VVD. "Maar in het huidige beleid steunt de provincie naast het Drenst Museum vijf à zes grote musea met provinciaal belang. Daar hoort het Drukkerijmuseum niet bij. Dat is een klein museum."

Ze vreest dat als de provincie nu extra geld neerlegt voor het Drukkerijmuseum, het daar dan niet bij gaat blijven. "Dan krijg je meteen de vraag wat je met al die andere musea gaat doen."

Goed plan

Anderhalve week geleden vergaderde de gemeenteraad over het Drukkerijmuseum. Verschillende partijen riepen op om nog één keer in gesprek te gaan met het bestuur van het museum. Maar de wethouder en de coalitiepartijen vinden dat het bestuur aan zet is, aangezien de gesprekken al zijn geweest.

"Jammer genoeg heb ik nog niets gehoord", zegt Bos. Ze roept het bestuur van het museum nogmaals op om met een plan te komen. En ze verwacht niet dat daar een dure expert voor ingeschakeld hoeft te worden. "Als je met een goed plan komt hoe je zo'n museum in de benen kan houden, dan zijn er echt wel mensen die bereid zijn om te investeren. Er zitten zoveel ondernemers in Meppel. Als je een oproep doet van help ons plan schrijven, staat er wel iemand op. Maar er gebeurt nog weinig."

Enkele ondernemers zijn ondertussen een actie begonnen om geld in te zamelen voor het museum. "Dat gaat allemaal over incidenteel geld. Daar is het museum niet bij gebaat. Er moet echt wel wat anders gebeuren."