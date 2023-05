Genomineerden Drentse Onderneming van het Jaar 2023 bekend

De tien genomineerden voor de verkiezing Drentse Onderneming van het Jaar 2023 zijn bekend. Een jury heeft ze gekozen uit meer dan 150 bedrijven die zich hadden aangemeld.

De bedrijven zijn geselecteerd op basis van criteria zoals innovatiekracht, duurzaamheid, financiële balans en goed ondernemerschap. Vijf van de tien ondernemingen komen uit Assen. De genomineerden zijn:

-Interzorg Servicecentrum uit Assen

-The Chesterfield Brand uit Assen

-Alumax Boats uit Meppel

-Brink Industrial uit Hoogeveen

-Bince uit Assen

-Manter InternaHonal BV uit Emmen

-Campooz Group uit Assen

-Proxcys B.V. uit Emmen

-Van Lier Catering uit Assen

-X-InteracHve uit Emmen

Finale 19 oktober

Voorzitter van de jury Ludo Mennes is tevreden over de kwaliteit van de genomineerde bedrijven. "Een mooie mix van verschillende bedrijven, die allemaal in hun vakgebied hard aan de weg timmeren en onderscheidend zijn."

De tien genomineerden moeten hun bedrijf in juli presenteren voor een jury. Die kiest dan drie finalisten. De finale is op 19 oktober in De Nieuwe Kolk in Assen.

Interstage winnaar 2022