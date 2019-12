ACV en Hoogeveen voetballen met nieuwe spelregels

Gerard Sierksma, hoogleraar aan de Universiteit Groningen, bedacht op initiatief van het Dagblad van het Noorden nieuwe spelregels voor het voetbal. In 2016 werden deze nieuwe regels bij tweedeklassers Groen-Geel al eens getest.

Nu, 3 jaar later, werd bewust gekozen om te experimenteren met voetballers in het hogere segment van het amateurvoetbal. "Deze jongens kunnen écht heel goed voetballen. Het is heel interessant om te zien hoe zij ermee omgaan. Ik ben echt verbaasd hoe goed de wedstrijd verliep en vond het heel spannend", vertelt Sierksma.

Welke regels waren anders?

1. Zuivere speeltijd

De wedstrijd van gisteravond bestond uit vier delen van vijftien minuten. Dit is zuivere speeltijd. Dat betekent dat wanneer de bal uit is, de tijd stopt. Tijdrekken heeft dus niet langer effect. De praktijk wees gisteren uit dat de intensiviteit van de wedstrijd hierdoor hoger lag. Daarom werd besloten om de laatste twee delen te verkorten naar tien minuten.

2. Onbeperkt wisselen

Om een wissel door te voeren is het niet nodig dat het spel stil ligt. Ook kan er onbeperkt gewisseld worden.

3. Selfpass bij vrije trap en 'inworp'

Hiermee wordt bedoeld dat een speler een vrije trap mag indribbelen. De 'ingooi' moet eveneens met de voet genomen worden en hierbij mag je de bal zelf ook indribbelen. In de wedstrijd van gisteravond werd hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Het was zelfs de meest positief ontvangen verandering, zei ook aanvoerder Daniël Schans van ACV: "Het zorgt ervoor dat het spel veel sneller en intensiever is. Al ga je dat wel voelen in de benen".

4. Geen buitenspel in het strafschopgebied

Een van de meest verwarrende regels van gisteravond. Wanneer minimaal twee spelers van de verdedigende partij in het zestienmetergebied staan, is er geen buitenspelregel. Dit zorgde voor veel verwarring maar ook voor veel 'extra' doelpunten.

5. Niet terugspelen in eigen strafschopgebied

Zodra de bal het strafschopgebied verlaat, mag deze niet meer teruggespeeld worden. Dit hield gisteravond in dat er veel vooruit werd gevoetbald, wat bijdroeg aan de amusementswaarde.

6. Tijdstraf bij gele kaart

De regel spreekt voor zich. Bij het krijgen van een gele kaart moet de betreffende speler vijf minuten naar de kant. Het gaat daarbij om effectieve speeltijd. Valt er echter een doelpunt tijdens de tijdstraf, dan mogen alle spelers terugkeren.

7. Vangbal van de doelman afschaffen

De regel die zorgde voor veel hilariteit. De keeper mag de bal niet meer klemmen en veranderde daardoor gisteravond in een soort volleyballer. De regel is bedoeld om meer rebounds te krijgen en het tempo in het spel te houden.

Verdeelde meningen

De meningen over de nieuwe regels waren verdeeld. Twee regels sprongen er vooral positief uit. Ook bij de hoofdcoach van VV Hoogeveen, Nico Haak: "Ik vond de effectieve speeltijd een goede regel, en het indribbelen bij een vrije trap en inworp". Waar de nieuwe regels in ieder geval voor zorgden was een grote uitslag. De wedstrijd eindigde in 11-5 voor ACV.