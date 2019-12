Veroordeelde drugscrimineel uit Meppel moet wél de cel in

De Haagse rechter deed deze week vervroegd uitspraak. J. sleepte vorige week vrijdag de Staat voor de rechter, omdat hij stelt dat het OM hem in de drugszaak Maggiora heeft beloofd dat hij geen straf hoefde uit te zitten als hij zou worden veroordeeld.

Drugsbende

De Meppeler was lid van een drugsbende die vooral vanuit zijn woonplaats opereerde tussen 2013 en september 2015. Hij legde na zijn arrestatie een groot aantal belastende verklaringen af. Dat deed hij in ruil voor beloftes van officieren van justitie, zegt hij.

Hij werd in augustus 2017 veroordeeld tot drie jaar cel en zat daarvan een groot deel in voorarrest uit. De tien maanden die overbleven, zou hij volgens de afspraak niet hoeven uit te zitten. Ook zegt hij dat het OM hem beloofd heeft dat hij zijn criminele winst niet hoefde af te dragen aan de Staat.

Straf in twee delen

Het OM ontkent alles. Volgens de landsadvocaat, die in de Haagse rechtbank het OM vertegenwoordigde, is alleen de afspraak gemaakt dat J. de ruim tien maanden cel in twee delen van ruim vijf maanden mag uitzitten vanwege zijn werk. Dat blijkt uit whatsappgesprekken van J. met een van de officieren van justitie.

Over de andere afspraken staat niks op papier. Het OM, dat in Nederland over de uitvoering van celstraffen gaat , is bovendien verplicht om straffen die de rechtbank oplegt uit te voeren, benadrukt de rechter. De Meppeler moet op 8 januari de cel in.

