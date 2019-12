IGZ: 'De Weyert in Dwingeloo moet beter samenwerken met huisartsen'

Bij woonservicecentrum De Weyert van Stichting Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe is de samenwerking met huisartsen niet goed. Dat meldt de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport naar aanleiding van een vervolgbezoek aan de locatie in september. "Op meerdere punten in het zorgproces geeft dit risico's en tekorten in de kwaliteit en veiligheid van de zorg", aldus de inspectie.

Vervolgbezoek

Tijdens een eerder bezoek in augustus 2018 werd door de inspectie vastgesteld dat woonservicecentrum De Weyert niet of grotendeels niet voldeed aan twaalf van de veertien normen binnen de drie getoetste thema's voor goede zorg. Die thema's zijn 'persoonsgerichte zorg', 'deskundige zorgverlener' en 'sturen op kwaliteit en veiligheid'. Daardoor besloot de inspectie in september 2019 nogmaals een bezoek af te leggen aan het woonservicecentrum.

De inspectie concludeerde tijdens dit vervolgbezoek dat De Weyert aan tien van de twaalf getoetste normen voldoet. De normen waarvoor De Weyert wel verbetering heeft laten zien, maar nog niet aan voldoet zijn 'multidisciplinaire samenwerking' en 'het gebruiken van kwaliteitsinformatie om zorg te bewaken en kwaliteit te verbeteren'.

Multidisciplinair samenwerken

Zo bleek volgens de inspectie in september dat de samenwerking tussen verschillende zorgverleners is verbeterd, maar dat het nog niet goed genoeg gaat. Zo rapporteren sommige huisartsen niet altijd in cliëntendossiers, willen ze niet altijd betrokken worden bij de inzet en evaluatie van vrijheidsbeperkende maatregelen en zouden sommige huisartsen ongeduldig en onprettig zijn in de omgang. Bij de Weyert zijn er meerdere huisartsen die cliënten behandelen. Ook geeft de specialist ouderengeneeskunde aan onvoldoende op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen in de organisatie.

Kwaliteitsverbetering

De inspectie ziet dat de uitvoering, voortgang en bewaking van verbeterprocessen niet plaatsvindt. Het lukte zorgverleners, bijvoorbeeld door beperkte bezetting, niet altijd om spoedmedicatie voor cliënten op te halen. Om afspraken rond de levering te verbeteren zou er een gesprek plaatsvinden tussen het management, de bestuurder en de leverancier, maar in verslagen hierover blijft onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Dit ziet de inspectie ook bij een overleg tussen het management en de arts over de sterke toename van het aantal incidenten met agressie van cliënten in korte tijd op een afdeling.

Maatregelen

De inspectie verwacht dat het woonservicecentrum in februari een reflectieverslag inlevert over de samenwerking met de huisartsen. Er wordt verwacht dat huisartsen zelf ook bijdragen aan dit verslag. Bovendien wil de inspectie een resultaatverslag van de genomen maatregelen voor de normen waar De Weyert niet of grotendeels niet voldoet. Hierna zal de inspectie eventueel vervolgstappen ondernemen.