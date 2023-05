Nieuw traject moet jonge ondernemers vliegende start geven: 'Aanbod was versnipperd'

"Dat is ook een stukje commitment wat we van ze vragen", vertelt Assen. "We organiseren dan iedere maand een bijeenkomst waarop we gaan kijken naar de groei. We zien hier veel startende ondernemers. De één komt uit een ondernemersfamilie en weet precies waar hij of zij moet beginnen. De ander heeft hulp nodig bij het netwerken, of bij communicatie."