Regionale omroepen organiseren gezamenlijk allereerste Regio Songfestival

Het idee is in Drenthe ontstaan, zegt eindredacteur varia Martin van der Veen van RTV Drenthe. "In Drenthe hebben we jaarlijks al het Drèents Liedtiesfestival van stichting REUR. We hebben het idee voor een gezamenlijk festival geopperd in een vergadering van de regionale omroepen en dat is toen heel vlot omarmd. Elke provincie wil graag zijn eigenheid laten zien."