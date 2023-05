Het Mysterie van de Verdwenen Kilometer op de A37

"Ik verbaas me er elke keer over als ik er langskom", zegt Bakker. "Er staat eerst een bord Emmen 22 kilometer en Coevorden 21 kilometer. Zie ik verderop ineens staan: Emmen 13 en Coevorden 13. Waar is die ene kilometer gebleven? Is Emmen in dat stukje dichterbij gekomen of is Coevorden ineens een stukje verder weg?"