Hoe kijkt vijfvoudig K1-kampioen Sem Schilt naar Rico vs. Badr?

De twee grootheden stonden voor het eerst in 2016 tegenover elkaar. Badr Hari haakte toen geblesseerd af, waardoor Verhoeven via een technische knock-out won. Gelijk werd al gesproken van een rematch en morgen is het dus zover.

Iemand die dit gevecht met meer dan gemiddelde belangstelling volgt, is Sem Schilt uit Zuidlaren. Schilt is vijfvoudig wereldkampioen K1 en eigenaar van de Fight Game Academy. We stelden hem vijf vragen over de wedstrijd.

Is dit voor jou ook de wedstrijd van de eeuw?

"Het is wel een grote wedstrijd natuurlijk. Ik ben er wel heel erg benieuwd naar. Maar om het de wedstrijd van de eeuw te noemen, daar is deze eeuw nog een beetje te jong voor. Dus het is misschien wel een beetje overdreven. Maar ik denk dat het een mooie pot gaat worden."

Hoe kijk je naar de wedstrijd?

"Ik probeer zoveel mogelijk te kijken als een fan, dan is het veel leuker. Als ik op technische dingen ga letten tijdens de wedstrijd, dan wordt het niet zo leuk. Dan zie ik meer dan gemiddeld. En dat wil ik niet. Ik wil gewoon kijken hoe de wedstrijd gaat zonder na te denken. Lekker rammen. Ik kijk het lekker in de sportschool op televisie."

Sem Schilt kijkt met grote belangstelling naar de wedstrijd (foto: ANP Kippa)

Wie gaat er winnen?

"Ik zou niet durven te wedden op deze wedstrijd. Persoonlijk denkt ik dat Rico de beste kaarten heeft als ik naar zijn vechtstijl kijk. Die lijkt ook meer op mijn eigen stijl. Wat berekenender. Badr is meer een vechter en zal misschien nog met een verrassing komen."

Heb je een favoriet?

"Het zou misschien wel mooi zijn als Badr deze partij naar zich toe trekt. Hij is nog steeds omstreden door wat er in het verleden is gebeurd. Dat draagt hij met zich mee. Ik zou het hem gunnen als hij dat achter zich kan laten en dat wij als Nederland dat ook kunnen. En ik hoop dat mensen die gaan kijken, er nu achter komen dat het een hele mooie sport is."

Krijg je nu zelf ook zin om weer in de ring te staan?

"Dat krijg ik als ik darten zit te kijken en ze zie opkomen. Dus ja, dan krijg ik nu zelf ook wel weer zin om de ring in te stappen."

Staredown tussen Rico Verhoeven en Badr Hari