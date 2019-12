Forse waarschuwing voor bezit 380 hennepplanten

De man had honderden wietplanten in huis (foto: ANP GINOPRESS)

Een 32-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vandaag veroordeeld tot een maand cel voorwaardelijk voor het voorhanden hebben van 380 hennepplanten en voor het opgeven van een valse identiteit. De officier had een maand kale cel geëist, maar de politierechter oordeelde anders. Die legde de straf geheel voorwaardelijk aan de man op.

Valse naam

In maart dit jaar ontdekte de politie de hennepplanten in een pand aan Leemveld in Assen. Dat gebeurde na anonieme meldingen. Bij het openen van de deur gaf de man een valse naam aan de agenten op. De planten stonden in drie verschillende kweekruimtes in het pand opgesteld.

Tijdelijke plek

Volgens de politierechter heeft de man de hennepplanten enkel voorhanden gehad, en er verder niets mee gedaan. Hij verbleef tijdelijk in het pand. Hij was nog maar kort in Nederland, en was een persoon tegengekomen die een tijdelijk plekje voor hem had. "Mensen die uit het buitenland komen, worden wel vaker in pandjes gezet voor hennepkweek", zei de rechter.

Een slordige 7000 euro

Dat de man de hennep zou vervoeren of verhandelen achtte de rechter niet bewezen. De stroom voor de planten werd buiten de meter om getapt. De stroomleverancier claimde een slordige 7.000 euro aan 'gestolen elektriciteit'. Maar dat bedrag wordt niet op de man verhaald. De rechter kon niet hardmaken dat hij aan diefstal van stroom schuldig was.

De man heeft een blanco strafblad en mocht zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Hij nam meteen de benen en is sindsdien spoorloos. Het is onduidelijk of hij nog in Nederland is.

De eigenaar van het pand moet zich binnenkort verantwoorden voor zijn mogelijke rol in deze zaak.