Dit weekend in de Drentse natuur: 21 en 22 december

Qua temperatuur zou je het misschien niet zeggen.. maar de winter komt eraan! Een mooi moment voor een snertwandeling of een midwinterwandeling in de Drentse natuur.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Wandelen & snert

Maak zaterdag een lange wandeling over het Dwingelderveld en geniet na afloop van een lekkere kom erwtensoep. Tijdens de tocht vertelt de gids van Natuurmonumenten over het natte heidegebied en de bijzondere flora en fauna die er voorkomt. Hier vind je meer informatie over de wandeling.

Midwinterwandeling

Trek zondag je wandelschoenen aan voor een winterwandeling over de Hondsrug. De gids van Staatsbosbeheer vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het gebied en de mammoeten die hier vroeger rondliepen. Na afloop staat een warme kop chocolademelk klaar. Meer informatie over de excursie vind je hier.

ROEG! Junior: kerstboom van dennenappels

Samen met Lida van Indian Root kunnen kinderen zondag in het Duurzaamheidscentrum een eigen kerstboompje van dennenappels maken. Ook liggen er winterkleurplaten klaar. Na afloop mogen de kleurplaten en het boompje mee naar huis.

Op zoek naar wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.