Schapenboer sleept Faunafonds voor rechter na wolvenaanval

De schapenboer ondervond op pijnlijke wijze dat de wolf terug is in onze provincie. Vier van zijn schapen werden vorig jaar doodgebeten door het roofdier. "Het waren prachtige dieren. Ik had de tranen in de ogen, dat doet toch wel wat met je", aldus De Groote.

Lammeren

De afwikkeling van de schade laat volgens hem te wensen over. De Groote ontving 200 euro per schaap. "Daar ben ik nog wel over te spreken, maar het waren drachtige schapen. Voor de lammeren kreeg ik slechts een bescheiden percentage terug. Die vergoeding moet omhoog, want als schapenboer leef je van de lammeren."

De Groote denkt zelf aan 125 euro per lam. Bovendien wil hij de vervolgkosten vergoed krijgen. "Het kost uren werk om alles weer op orde te krijgen. Ik zou er zes uur voor rekenen."

Wolven

Op dit moment zijn mannetjeswolven op zoek naar vrouwtjeswolven en andersom. Dit maakt de wolven wild en dus ook agressief. Als de mannetjes en vrouwtjes elkaar gevonden hebben, zijn ze rustiger en de verwachting is dat er dan minder snel een schaap wordt aangevallen door een wolf.

LTO Noord, die de schapenhouders in Drenthe vertegenwoordigt, ziet dat weinig schapenhouders hun dieren beschermen tegen de wolf. De kans dat een wolf bij een schaap terecht komt is namelijk vrij klein. En mocht het toch gebeuren dat er een schaap wordt aangevallen door een wolf dan wordt dat vergoed door de staat.

LTO wil wel dat er een waarschuwingssysteem komt. Op deze manier kunnen boeren gealarmeerd worden als er een wolf in de buurt is. Op het moment dat er het vermoeden is van een wolf in de regio zouden de schapenhouders in de buurt gewaarschuwd moeten worden door de Provincie, zegt Jan Bloemerts van LTO Noord.

Honden

Daarnaast zijn volgens LTO honden een groter gevaar voor schapen dan wolven. Tegen honden beschermen boeren hun schapen wel, bijvoorbeeld door hekken te plaatsen waar deze dieren niet overheen kunnen. Ook vossen kunnen schapen aanvallen, maar die doen dat alleen als er een zwak, moe of ziek schaap loopt.

Mochten de wolven zich hier echt gaan vestigen en blijven ze agressief, dan is volgens LTO de kans aanwezig dat er geld beschikbaar komt voor wolfwerende hekken. Tot nu toe lijkt dat nog niet nodig, omdat de schade die de schapenboer heeft van de doodgebeten schapen tot nu toe wordt vergoed.

Afschieten

Met de wolf is schapenboer De Groote helemaal klaar. "Iedereen lijkt blij te zijn met de wolf, maar dat dier hoort helemaal niet in Nederland." De Groote pleitte eerder al eens voor het afschieten van de wolf. "Onmiddellijk, zodra ze de grens overkomen."

