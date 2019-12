December is dé maand van Joseph en Thijs Oosting

"Dat klinkt meteen zo zwaar. Ik vind vooral dat je moet genieten van het leven. En dat je er alles uit moet halen wat erin zit. Als mens, als speler en als trainer. Gewoon genieten van iedere dag. Maar het klopt: het was een geweldige maand", beaamt Oosting senior.

'Oosting-effect'

Een deel van de eerste selectie van Vitesse heeft een uitlooptraining na de overwinning op de amateurs van Odin'59 in de beker. De rest voert onder leiding van Joseph Oosting wat spelvormen uit. Door de bekerwinst is Vitesse doorgedrongen tot de laatste zestien. Na het vertrek van de Rus Slutsky speelde het vlaggenschip van de club uit Arnhem ook al gelijk tegen Feyenoord en won het met ruime cijfers van FC Twente. Er schijnt dus toch een soort 'Oosting-effect' te bestaan.

"Soms moet je ook een beetje geluk hebben als trainer. Dat je een kans krijgt zoals ik of zoals ik nu een wedstrijd gelijk speel en een wedstrijd wint. Is dat het Oosting-effect? Nee, dat vind ik te groot", verklaart te bescheiden oefenmeester.

Cursus Coach Betaald Voetbal

Sinds 2013 werkt de 47-jarige Drent al in de jeugdopleiding van Vitesse. Hij maakte een kort uitstapje naar tweede divisionist HHC Hardenberg. Maar al na tien wedstrijden had het bestuur er geen vertrouwen meer in en keerde Oosting weer terug naar Arnhem. Tegenwoordig is hij de trainer van Jong Vitesse. Omdat papieren voor het betaalde voetbal nog ontbreken is de wedstrijd tegen VVV van komende zondag alweer z'n laatste optreden als hoofdtrainer van Vitesse. Hij kreeg voor vier weken dispensatie van de KNVB. Maar ook op dat gebied is er goed nieuws. Want na vier pogingen is hij nu eindelijk toegelaten tot de Cursus Coach Betaald Voetbal.

"Ik wil het heel erg graag. Maar ik heb ook wel eens gezegd: je kunt eeuwig achter je ambitie aan blijven lopen. Maar uiteindelijk heb ik me weer opgegeven en heb verteld hoe ik denk over voetbal en wie Joseph Oosting is. Ik dacht; als ik erop kom, zou dat hartstikke mooi zijn, ik vind ook dat ik dat verdien. En als dat niet zo is, dan niet. Maar uiteindelijk ben ik toegelaten. Dus dat is hartstikke mooi", aldus Oosting.

Contractverlenging Thijs Oosting

Zoon Thijs is inmiddels negentien en bezig met zijn vierde seizoen bij AZ. Met het beloftenteam speelt hij nu in de Keukenkampioendivisie. De teller staat dit seizoen op vijf goals en vier assists in achttien wedstrijden. De club is zo tevreden over hem dat z'n contract is opengebroken en verlengd is tot halverwege 2022.

"Hij maakt een hele positieve ontwikkeling door", zegt trainer Koen Stam van Jong AZ over Oosting. "Hij maakte vorig jaar al z'n debuut bij Jong AZ en staat hij wekelijks in de basis en scoort nu ook z'n doelpuntjes."

Op trainingskamp met het eerste?

Vorig jaar in de winterstop nam trainer John van den Brom hem al mee op trainingskamp met het eerste. Inmiddels staat Arne Slot voor de groep en is AZ gedeeld koploper in de eredivisie. "Ik heb afgelopen week meegetraind met het eerste om te kijken hoe ik er voor sta en of ik mee mag op trainingskamp. Ik heb alleen maar positieve verhalen gehoord. Ik weet officieel nog niks, maar ik hoop dat ik mee mag", verklaart Oosting. "Als ik op de trainingen meedoe gaat het het goed. Maar ik heb geen idee wanneer ik de overstap mag maken", besluit Oosting junior.

