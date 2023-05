Failliete Bouwgroep Emmen maakt doorstart, oud-bestuurder gaat door onder nieuwe naam

Bouwgroep Emmen maakt een doorstart. Jeroen Kuipers, een van de oud-bestuurders, neemt een deel van de opdrachten die nog bij de bouwgroep op de plank lagen mee naar een nieuw bedrijf. De helft van het bijna veertigkoppige personeel kan mee.

Het management van het aannemersbedrijf vroeg begin deze maand zelf het faillissement aan. Volgens curator Rienk de Vries van Trip Advocaten is de doorstart op hoofdlijnen zo goed als rond.

Bouwkosten

Volgens De Vries kwam Bouwgroep Emmen in de problemen door onder meer de gestegen bouwkosten, die vanwege vaste contracten waarmee het bedrijf werkte niet doorberekend konden worden. "Het aantal aanvragen was teruggelopen, terwijl de hypotheekrente is gestegen", noemt De Vries als omstandigheden die een negatieve invloed hebben gehad.

Daarnaast ontstond er ook onenigheid over betalingen met een ontwikkelaar over werkzaamheden in een vakantiepark in Westerbork.

Enkele miljoenen

Volgens De Vries loopt het aantal schuldeisers dat aanklopt op, waarbij het voornamelijk om leveranciers en opdrachtgevers gaat. "Tot nu toe gaat het om een bedrag van zeven ton. Afgaande op de administratie kan de schuld oplopen tot enkele miljoenen."

Die schuld blijft achter bij de curator, die met de verkoop van onder meer resterende opdrachten de crediteuren deels hoopt te kunnen betalen. "Maar het gaat lang niet genoeg opleveren om alle schulden in te lossen."

Juya Bouw

Kuipers bevestigt dat de doorstart van het nieuwe bouwbedrijf zo goed als bijna rond is. De overgenomen opdrachten worden ondergebracht bij het nieuw opgerichte Juya Bouw. "We gaan ons vooral richten op de particuliere markt en het dagelijks onderhoud." Een van de klussen die Juya Bouw overneemt is de verbouwing van het Van Gogh Huis in Nieuw-Amsterdam.