Wildlands ziet aantal bezoekers groeien, maar haalt prognose niet

Vorig jaar trok het park 855.000 bezoekers. Dit is toen iets hoger uitgevallen dan de bijgestelde prognose die destijds is gedaan. Van Engelen gaf toen aan dat hij in 2019 wou doorgroeien richting de 940.000 bezoekers. "Dat hebben we helaas niet gehaald. Maar ik vind de waardering voor het park belangrijker. Dat we een negen of een tien krijgen op sites zoals Zoover, dat had ik nooit verwacht."

'Content met resultaten van dit jaar'

"We zijn zeer content met de resultaten van dit jaar. Sowieso zijn we heel blij dat we de hoogste waardering krijgen van alle dierenparken in Nederland." In het dierenpark zijn het hele jaar door verbouwingen geweest, wat het voor de directeur extra bijzonder maakt om het bezoekersaantal te zien stijgen.

Het jaar is nog niet om en Wildlands hoopt nog op duizenden bezoekers tijdens de jaarlijkse Wildnights, waarbij het park in de avonduren open is. Nu ook de laatste verbouwing van het parkdeel Nortica af is, is het afwachten wat de definitieve bezoekerscijfers van dit jaar worden. Wat deze cijfers betekenen voor de financiën van het park is nog niet bekend.



Het park lijdt de laatste jaren miljoenenverliezen en moest daardoor onder meer flink bezuinigen. Ook vielen er ontslagen. In januari worden de definitieve bezoekersaantallen van 2019 bekendgemaakt.