Bestrijden exotische woekerplanten in Drenthe kost jaarlijks miljoenen

Terreinbeheerders hebben er slapeloze nachten van: woekerplanten uit verre landen die in de Drentse natuur opduiken. De bestrijding gaat moeizaam en de kosten zijn hoog. Uit onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat het om miljoenen gaat. Sommige terreinbeheerders stoppen daarom met de aanpak. Het geld komt veelal uit eigen zak.

De Japanse duizendknoop, de watercrassula, de reuzenberenklauw en de waternavel zijn voorbeelden van woekerplanten die veel problemen veroorzaken in Drenthe. Deze planten kennen hun oorsprong niet in Nederland en worden niet door een natuurlijke vijand in toom gehouden. Ze overgroeien langzaam de andere Drentse planten en richten daardoor veel schade aan.

3 miljoen euro

Uit onderzoek blijkt dat in totaal bijna 3 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bestrijding van die exotische woekerplanten. Dat bedrag is in de praktijk nog hoger omdat niet alle terreinbeheerders bijhouden wat ze jaarlijks kwijt zijn.

Uitschieters zijn Natuurmonumenten met ruim 9 ton en Waterschap Drents Overijsselse Delta. "Eerder zaten we per jaar rond de 6 ton aan kosten. Door de uitbreiding van exoten is de verwachting dat dit bedrag alleen maar hoger wordt", reageert Herald van Gerner namens het waterschap.

Veelal uit eigen zak

De provincie Drenthe heeft anders dan andere provincies in Nederland geen subsidie voor de bestrijding beschikbaar. Het meeste geld wordt door terreinbeheerders uit eigen zak betaald of gefinancierd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Bestrijding van exoten kan wel onderdeel zijn van een subsidieaanvraag voor herstel van natuur, biodiversiteit of landschap", vult de provincie aan.