Rijkswaterstaat hekelt 'grap' met omgedraaide verkeersborden bij Gieten

Het is waarschijnlijk een slechte grap. Maar wel eentje die Rijkswaterstaat sterk veroordeelt. Want bij een oprit van de N33 bij Gieten zijn twee waarschuwingsborden voor spookrijders omgedraaid. En dat kan leiden tot 'levensgevaarlijke' situaties.

Een weginspecteur ontdekte de omgedraaide borden gisteren. Vermoedelijk hebben grappenmakers in de nacht van zaterdag op zondag toegeslagen, waardoor het verkeer mogelijk meerdere uren in verwarring werd gebracht, terwijl ze wel in de juiste richting en op de juiste baan reden.