Vakbondsleden akkoord: busstakingen zijn definitief van de baan

Nadat FNV en CNV en de werkgevers in het streekvervoer al overeenstemming bereikten over een nieuwe cao, zijn nu ook de leden van beide vakbonden akkoord. Daarmee is de reeks stakingen die het busvervoer in Drenthe en de rest van het land meermaals platlegde, definitief voorbij.

Een zeer ruime meerderheid van de leden van beide vakbonden ging akkoord met de cao. Bijna 87 procent van de CNV-leden gaf goedkeuring voor de nieuwe arbeidsovereenkomst, bij de FNV gaat het om meer dan 90 procent.

15 procent meer loon

De stakingen troffen in de afgelopen maanden het complete busvervoer in Drenthe. Een aantal chauffeurs reed wel, maar op welke lijnen en hoe vaak, was niet duidelijk. Ook lag het treinverkeer tussen Emmen en Zwolle stil.

Medewerkers die vallen onder de nieuwe cao krijgen in totaal 15 procent meer salaris, verspreid over een periode van ruim twee jaar. Daaronder valt een eenmalige uitkering van 1.000 euro. Verder kunnen 63-plussers 60 procent werken tegen 80 procent van hun loon, terwijl hun pensioenopbouw intact blijft.

Onder de cao vallen ongeveer 13.000 medewerkers in het openbaar vervoer, voornamelijk buschauffeurs.

Meer dan twintig stakingsdagen

In totaal waren er zo'n 22 stakingsdagen nodig om het eens te worden, volgens FNV de "langste ov-staking ooit". De verlaging van de werkdruk van buschauffeurs was een van de punten waar lang over onderhandeld is.

Die zorgen waren er nog altijd tijdens de ledenraadpleging, zegt CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi. "Er zijn door leden ook wel enkele kritische opmerkingen gemaakt over hoe de werkdrukafspraken in de praktijk zullen uitpakken." Tegenstemmers binnen CNV zetten ook vraagtekens bij de lange looptijd van de cao, evenals bij de onzekerheid over de hoge inflatie, aldus Chikhi.

'Serieus werk van maken'

FNV-bestuurder Marijn van der Gaag geeft aan dat met de nieuwe cao niet alle problemen in het streekvervoer automatisch zijn opgelost. "We moeten er serieus werk van maken dat de gemaakte afspraken fatsoenlijk worden nageleefd."

Nóg een cao