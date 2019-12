Vader en zoon vee-vervoerders 'strontflauw' van inspecteurs Voedsel- en Warenautoriteit

De rechter acht mishandeling onvoldoende bewezen en sprak de mannen daarvan vrij.

De inspecteurs kwamen op 9 mei op het erf in Yde, om een veewagen te controleren, maar op dat onverwachte bezoekje zat de 61-jarige eigenaar niet te wachten. 'Van mijn erf af. Je meldt je maar keurig aan. Ik heb nu geen tijd voor jullie", had deze gezegd. Daarop ontstond een woordenwisseling tussen de drie mannen.

Een duw, een klap, een val

De 37-jarige zoon hoorde de ruzie verderop, en rende daarop het erf over. Bij het drietal aangekomen gaf hij een inspecteur een duw. Die kwam ten val en deed later aangifte tegen vader en zoon veevervoerders. Hij zou naast een duw ook klappen hebben gekregen, zo luidde de aanklacht. Ook de vader zou 'een drukker' hebben gegeven. "Klopt niet", zei de 61-jarige eigenaar tegen de rechter.

'Als ik klappen uitdeel, komt er een ambulance bij'

De zoon gaf toe dat hij een inspecteur een duwtje had gegeven, maar ontkende met klem dat hij de inspecteur liggend op de grond zou hebben geslagen. "Als ik klappen uitdeel, dan moet er een ambulance bij komen", stelde hij op zitting.

Respectloos

De aanleiding voor de ruzie zou liggen in het onverwacht af- en aanrijden van inspecteurs op het erf. "Ik heb niets tegen inspecteurs of tegen inspecties, maar dat respectloze nergens rekening mee willen houden ben ik strontflauw van", zei de vader. Die meende dat de onverwachte controles een vorm van treiteren was. "Pik ik niet. Ze kunnen gewoon even een afspraak maken, niks moeilijks aan." Ook stelde hij dat deze controles telkens werden uitgevoerd zonder verplichte kleding op het erf in Yde, én zonder dat de mannen met hun schoenen in ontsmettingsbakken waren gestapt. "Ik heb ze gewaarschuwd. Kan niet. Er loopt hier vee rond."

Gewond bij de viskraam eten

De inspecteurs stelden dat ze gewond waren geraakt door de mishandelingen. "Flauwekul, ze stonden even later een uur lang bij de viskraam te kauwen. Nou, dan ben je gewond, hoor", zeiden vader en zoon.

Over verwondingen, van welke aard ook, stond niets in het dossier, zei de rechter. "Dan kan ik het niet zien." Naast het ontbreken van bewijzen over verwondingen, is volgens de rechter niet vast komen te staan of de duw van de zoon aanleiding was voor de val van de inspecteur. "Dan blijft er onderaan de streep slechts een duw over." De rechter sprak de mannen vrij van mishandeling.

Wel tipte hij de vader en de zoon op het aangaan van een bemiddelingsgesprek tussen hen en de inspectiedienst. Of de mannen daaraan gaan meewerken, is niet duidelijk.