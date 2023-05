Veteraan Achille Muller (98) hielp bij de bevrijding van Drenthe: dit is zijn verhaal

Achille Muller is 15 jaar als de oorlog uitbreekt. Aanvankelijk gaat het leven redelijk gewoontjes door. Toch komt ook de oorlog voor de jonge Achille steeds dichterbij. "Officieel kregen we weinig informatie, maar we hoorden en zagen natuurlijk van alles. Toen op 22 juni 1940 de wapenstilstand werd getekend, werd mijn vader door de Franse Spoorwegen - waar hij werkte - teruggeroepen naar Forbach, waarna mijn moeder en ik volgden."

Oproep voor Duits leger

In 1942 besluit nazi-Duitsland per decreet dat inwoners van het grensgebied ook Duits staatsburger worden. "Tot onze grote verrassing", weet Muller nog. "Dat werd ons in het Duits medegedeeld op affiches die op iedere straathoek werden opgehangen. Ze zeiden dat we de eer hadden gekregen om Duits te worden en dat we dus ook dienst moesten nemen in het Duitse leger. Ik hoef vast niet uit te leggen dat deze mededelingen ons niet bevielen."

Sterker nog: de dan 17-jarige Achille Muller besluit het voor gezien te houden in Forbach en wil naar Engeland vertrekken. Hij wil niet braaf wachten op een oproep voor het Duitse leger. Zijn vader is het met hem eens. "Maar het affiche vermeldde ook dat als minderjarige jongens zich niet zouden melden in het mobilisatiekamp, hun ouders het risico liepen om naar een concentratiekamp te worden gestuurd."

'Mijn ouders waren zogenaamd niet op de hoogte'

Muller bedenkt een plan. "Om de arrestatie van mijn ouders te voorkomen, schreef ik een brief. Daarin vertelde ik dat ik een Franse soldaat wilde worden en geen Duitse. Ook zei ik dat ik mij zou melden bij het Franse leger. Ik maakte duidelijk dat mijn ouders zogenaamd niet op de hoogte waren van het besluit."

Het werkt, want de ouders worden niet opgepakt. Wat ook helpt, is dat Mullers vader een origineel Duits legerboekje had uit de Eerste Wereldoorlog. Destijds waren de Moezel en de Elzas nog Duits grondgebied. Vader Muller diende namelijk ook in het Duitse leger. "Inmiddels had hij ook Duitse werkkleding gekregen voor zijn werk bij de spoorwegen. Met die kleding aan en zijn legerboekje ging hij naar de Kommandantur, waarin hij uitlegde niets te weten van mijn besluit."

Via Spanje naar Gibraltar

Achille Muller zit dan allang op zijn fiets. Hij steekt bij Gravelotte de grens over. Daarna reist hij verder naar de demarcatielijn die Frankrijk verdeelt tussen vrij en bezet gebied. In Lyon werkt hij om geld te verdienen voor de rest van zijn reis. Via een soort smokkelaar komt hij Spanje binnen, om via onder meer Barcelona en Madrid naar Gibraltar te reizen.

Daar steekt hij in februari 1943 met hulp van een visser de baai over, maar strandt halverwege. "Met lucifers wist ik een SOS-signaal af te geven dat na drie pogingen werd beantwoord." Hij komt op een Amerikaans schip dat samen met de Engelsen patrouilleert terecht, waar hij uitlegt dat hij zich bij de Franse generaal Charles de Gaulle in Engeland wil voegen. Hij krijgt onderdak op een kazerne en wordt de volgende dag bezocht door een Franse officier. Die wil hem meenemen naar de ambassade. "Maar dat was voor mij geen goede plek, omdat de ambassade de Vichy-regering (regeerde over de vrije zone, maar collaboreerde met de nazi's) vertegenwoordigde."

Weer ontsnapt