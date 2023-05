Brand in leegstaande boerderij Veeningen lijkt ooievaar niet te deren

In een boerderij in de buurt van Veeningen is vanmiddag brand uitgebroken. Voor zover bekend wordt het gebouw niet bewoond, op een stel ooievaars na dat zich op de schoorsteen heeft genesteld.

De brandweer is met meerdere bluswagens aanwezig, maar is niet bij machte om het complete pand nog te redden. Op een foto is te zien dat de achterzijde al grotendeels in de as is gelegd.