Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hoogeveen is vrijdagavond in magische sferen tijdens de Noorderlichtjesparade (foto: RTV Drenthe / Kim-Stellingwerf)

Noorderlichtjesparade

Er dwarrelt vanavond een vleugje magie door Hoogeveen. Muziekbands, loopgroepen, voertuigen en vele met lampjes versierde wagens trekken vanaf 18.30 uur door het centrum tijdens de tiende Noorderlichtjesparade. Laat je betoveren door deze vrolijke optocht.

IJzerkoekenoproer

Straattheater, muziek en knieperties. Dat zijn zaterdag de ingrediënten van de viering van het IJzerkoekenoproer in Coevorden. Daarmee staat de stad stil bij het oproer dat plaatsvond op 22 december 1770. De magistraat verbood destijds de nieuwjaarslopen, waarbij arme mensen op nieuwjaarsdag langs de deuren gingen en ijzerkoeken kregen. Vanaf 13.00 uur is het Kasteel van Coevorden open. Om 13.45 uur start een wandeling door het centrum van de stad, langs muziek en straattheater.

Huldiging handbaldames

Een week geleden kroonden Merel Freriks en assistent-bondscoach Harrie Weerman zich met de Nederlandse handbaldames zich tot wereldkampioen. Zaterdag worden de twee Emmenaren om 19.30 uur gehuldigd in de Oosting Arena, de thuishaven van E&O.

Levende kerststal

Combineer een lekkere wandeling zondag in De Onlanden met een bezoek aan een levende kerststal. Voor het vierde jaar op rij heeft Natuurmonumenten de stal opgebouwd in de Onlanderij aan de Madijk in Eelderwolde.

Kerst in de Poppenkast

Het is kerstfeest bij Koert en Geertje in de poppenkast. Maar de voorbereidingen lopen niet helemaal lekker. De kindervoorstelling begint zondagochtend om 11.00 uur in herberg Het Plein in Meppel en de entree is 2,50 euro.