Kunstenaarsduo eert Asser stadszwerver Tokkel met kunstwerk: 'Het is een mooi eerbetoon geworden'

Mooie kop met rimpels

George Manak heeft geen idee, waarom hij meteen de naam van Tokkel riep. "Het flapte er spontaan uit. Het lag me voor in de mond. Die had een mooie kop met rimpels, en iedereen in Assen kende hem natuurlijk", vertelt Manak.

Antje Stel zag het meteen als 'een mooie uitdaging'. Vooral om er samen mee aan de slag te gaan, de hal was immers ook mooi gelukt als duoklus. Zij ging op zoek naar een geslaagde foto van Tokkel. "Want hij is natuurlijk alweer jaren dood. En er zijn wel wat publieke foto's van hem in omloop, maar die maken hem wat belachelijk. En dat wilden wij per se niet. Het moest wel een mooi eerbetoon worden."

En dat is gelukt. Want Antjes man, die archivaris is, spoorde een fraaie fotoserie op van Tokkel, ooit gemaakt door de Asser fotograaf Sake Elzinga, en inmiddels in bezit van het Drents Archief. "Daar staat Tokkel echt mooi op, weliswaar in zwart-wit. Maar voor mij meer dan voldoende, met mooie gezichtsuitdrukkingen, die ik prima als basis voor een olieverfschilderij op linnen kon gebruiken."

Gitaar verwerkt in de lijst

De decoratieve radertjes in het hoofd van George Manak draaiden inmiddels ook op volle toeren. Hij wilde iets maken in 3D, om daarmee het schilderij, van een meter bij een meter, een bijzondere smoel te geven. Hij kwam uit op een gitaar, nauwelijks van echt te onderscheiden. Die is verwerkt in een deel van de lijst, zodat Tokkel onlosmakelijk verbonden is met zijn gitaar, het instrument dat hij zo bedreven kon spelen als lid van de Asser band The Sound of Imker.

En wat George het allerliefste wou, dat lukte ook nog. "Het allermooiste was natuurlijk de echte gitaar te vereeuwigen, in 3D, waar Tokkel ook zelf ooit op gespeeld had. En dat is gelukt, die heb ik via-via in bruikleen gekregen. En die heb ik helemaal na kunnen maken."