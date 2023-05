Zwembaden Zuidoost-Drenthe zitten er warmpjes bij dankzij 'industriewater'

De zwembaden in de dorpen rondom Emmen zijn in de afgelopen jaren allemaal geprivatiseerd. Met als bijkomstigheid dat van allen verwacht wordt dat ze de eigen broek kunnen ophouden. "Maar niemand kon rekening houden met de energieprijzen die door het dak zouden gaan", aldus wethouder Pascal Schrik. "GETEC Park benaderde ons met het idee en die kans hebben we uiteraard met beide handen aangenomen. Deze geste levert de zwembaden een enorme besparing op."

Reken maar uit

Voorzitter Fré Jongsma is maar wat blij met de gift van het warme water. De trekker doet aan het einde van de dag het zwembad in Erica aan, waar het water (dan nog zo'n 100 graden warm) in het duikersbad wordt gedeponeerd. De vrijwilligers en Jongsma dekken het water vervolgens toe met een paar lappen landbouwplastic. "Zo houden we de warmte langer vast", legt de voorzitter uit.

Het gebaar is volgens hem meer dan welkom. "Vorig jaar gebruikten we 5000 kuub gas. Dat viel nog mee in vergelijking met het jaar ervoor: toen was het 20.000 kuub. Met een prijs van twee tot drie euro per eenheid. Nou, reken maar uit."

Portemonnee

Het moge duidelijk zijn: de energieprijs drukt zwaar op de begroting. Het 'industriële' is dan ook een aardige steun in de rug. "Normaal gesproken hebben we een aantal dagen nodig om het water op temperatuur te krijgen. Met dit water scheelt ons dat sowieso twee dagen." En dat voelen ze in de portemonnee.