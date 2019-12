Raccoon Creek in Nortica dierenpark Wildlands geopend: 'Geen saai, leeg stuk meer'

Vanuit de nieuwe houtzagerij, die op de brug staat, kunnen bezoekers kijken naar het nieuwe dierenverblijf voor wasberen. In 2020 komen daar nog stinkdieren en zeehonden bij. Een combinatie van deze drie diersoorten bij elkaar in één verblijf komt nergens ter wereld voor, ook niet in de natuur. Ook komt er nog een vogelkooi bij de houtzagerij. Verderop bij de ijsberen is de horeca op de schop gegaan. Daar in de buurt komen nog zeeaquaria en een nieuwe vergaderruimte.

Metamorfose

Het is de tweede verbouwing in het Nortica-gebied. Voor de zomer is de doorsteek naar het gebied Serenga gerealiseerd, zodat bezoekers niet meer heen en weer hoefden te lopen in het gebied. Nu is op de oude plek van de pinguïns ook weer wat te zien. "We vonden een tweede metamorfose wel nodig", zegt directeur Erik van Engelen. "In Nortica zat toch altijd wel een beetje een saai stuk."

"Ik vind het echt een stuk verbeterd", zegt Tim de Zwarte, die al sinds het begin in Wildlands komt. "De kritiek was in het begin wel deels terecht. Het was toch een beetje een lang, saai stuk. Nu niet meer."

Ook was er regelmatig kritiek op de Terra Explorer, waarbij men verschillende aardlagen kon zien. Deze zou onder meer 'te vaag' zijn. Dit is nu omgebouwd naar een Sonar Station. Hier wordt informatie gegeven over geluidsvervuiling in oceanen en de gevolgen daarvan op walvissen.

Het nieuwe Sonar Station (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

'Educatie belangrijk'

"Ook educatie is heel belangrijk, naast alleen maar dieren kijken", zegt Inge Stuut, doelend op het nieuwe Sonar Station. "Deze veranderingen dragen echt bij aan een positiever Wildlands."



Volgens Van Engelen staan er nog meer verbouwingen op stapel en blijft het park bezig met vernieuwen. Daarom heeft Wildlands vanaf vandaag naast de Kinderraad van Advies, ook een klankbordgroep waar tien volwassenen abonnementhouders in zitten. Deze klankbordgroep denkt, net als de Kinderraad, vanaf volgend jaar ook mee met directie over de toekomst en invulling het park.

De nieuwe houtzagerij (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

